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۲۰ دی ۱۳۹۹، ۹:۱۴

حامد رحیم‌پور موسس جشنواره مدرسه درگذشت

حامد رحیم‌پور موسس جشنواره مدرسه درگذشت

حامد رحیم‌پور از فعالان جوان و شاخص حوزه تعلیم و تربیت و عرصه هنر و رسانه، به دلیل عارضه قلبی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رحیم‌پور از فعالان جوان و شاخص حوزه تعلیم و تربیت و عرصه هنر و رسانه، غروب روز جمعه ۱۹ دی به دلیل عارضه قلبی درگذشت.

در کارنامه سال‌ها فعالیت مجاهدانه وی تأسیس جشنواره مدرسه، تأسیس و مدیریت مؤسسه هنر و ما، تأسیس و عضویت هیأت مدیره آکادمی برش، نایب رئیس شورای سیاستگذاری باشگاه هنر و رسانه نوجوان صداوسیما و مدیریت شبکه سازی خانه نوآوری تعلیم و تربیت مشاهده می‌شود.

همچنین رحیم پور فارغ التحصیل مدارس سمپاد، دارای مدرک کارشناسی معماری از دانشکده هنرهای زیبای تهران و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت بود و سال‌ها به تدریس هنر در مدارس و مقاطع گوناگون و تربیت شاگردان فراوان در عرصه هنر متعهد و راه اندازی شیوه‌های گوناگون آموزشی و تربیتی در مدارس مختلف پرداخته بود.

کد مطلب 5117295
مصطفی وثوق کیا

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    نظرات

    • علیرضا US ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
      3 1
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      انا لله و انا الیه راجعون در یک کلام، مثل یک شهید، مجاهدت ها کرد و مثل یک شهید زیست هنر انقلاب، شخصیت بزرگی را از دست داد که به زودی، جایگزین نمیشه
    • محمد جواد IR ۰۹:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
      4 0
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      داداشم بود پاره تنم بود انشاالله ب پسرش و خانمش خدا صبر بده
    • زینب IR ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      1 0
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      من توی تابستان امسال توفیق داشتم در کلاس هایشان شرکت کنم . با اینکه به صورت مجازی و در کمتر یک ماه کنارشان بودم .... وقتی خبر فوتشان رو شنیدم روح از بدنم جدا شد .... مردی بود که دغدغه های زیادی داشت ... تنها کسی بود که من دیدم برای رویاها و ارزوها و استعداد های میجنگد و تلاش میکند ... روحتان شاد:)
    • ناشناس IR ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      0 0
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      روحش شاد دنیا به هیچ کس وفا نکرده

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