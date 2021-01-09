به گزارش خبرنگار مهر، حامد رحیم‌پور از فعالان جوان و شاخص حوزه تعلیم و تربیت و عرصه هنر و رسانه، غروب روز جمعه ۱۹ دی به دلیل عارضه قلبی درگذشت.

در کارنامه سال‌ها فعالیت مجاهدانه وی تأسیس جشنواره مدرسه، تأسیس و مدیریت مؤسسه هنر و ما، تأسیس و عضویت هیأت مدیره آکادمی برش، نایب رئیس شورای سیاستگذاری باشگاه هنر و رسانه نوجوان صداوسیما و مدیریت شبکه سازی خانه نوآوری تعلیم و تربیت مشاهده می‌شود.

همچنین رحیم پور فارغ التحصیل مدارس سمپاد، دارای مدرک کارشناسی معماری از دانشکده هنرهای زیبای تهران و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت بود و سال‌ها به تدریس هنر در مدارس و مقاطع گوناگون و تربیت شاگردان فراوان در عرصه هنر متعهد و راه اندازی شیوه‌های گوناگون آموزشی و تربیتی در مدارس مختلف پرداخته بود.