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۱۲ تیر ۱۳۸۶، ۹:۵۵

نکونام پیشنهاد یک میلیون پوندی رنجرز را رد کرد

نکونام پیشنهاد یک میلیون پوندی رنجرز را رد کرد

هافبک ایرانی تیم فوتبال اوساسونا پیشنهاد یک میلیون پوندی تیم فوتبال گلاسکو رنجرز اسکاتلند را نپذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال گلاسکو پس از رویارویی با اوساسونا در چارچوب رقابت های جام یوفا نسبت به جذب جواد نکونام هافبک میانی نماینده اسپانیا ابراز تمایل کرده بود اما این بازیکن بتازگی نظر قطعی خود را در این خصوص اعلام کرده است.

ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا مورد توجه والتر اسیمیت مربی باسابقه اسکاتلندی قرار گرفته بود اما نکونام گفته حاضر نیست به تیم رنجرز بپیوندد و قصد دارد فوتبال خود را دراسپانیا و تیم اوساسونا ادامه دهد.

نکونام فردا به همراه تیم ملی ایران رهسپار رقابت های جام ملت های 2007 آسیا می شود.

کد مطلب 511732

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