"بهشتی" بهشتی بود

دبه گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بنیانیان در مقاله خود آورده است: ما مدیران فرهنگی که مأموریت پیدا کرده ایم بیت المال را به خدماتی تبدیل نمائیم که با آن خدمات ، اصلاحی در فرهنگ جامعه بوجود آوریم ، معمولا در عالم ذهن در جستجوعی نوعی از آدم ها هستیم که تکثیر و افزایش آنها زمینه ساز ارتقاء سطح فرهنگ اسلامی جامعه باشد برای همین هم ، به صورت های مختلف انسان های جامعه را طبقه بندی می کنیم ، یکی از این طبقه بندیها این است که افراد را از حیث نسبتشان با فرهنگ جامعه به چهار طیف تقسیم می نمائیم:.

طیف اول : آدم هایی که همواره در جستجوی راهی برای ارضاء نیازهای مادی و شهوانی خود هستند و اگر در مورد فرهنگ جامعه می اندیشند از حیث شناسایی عوامل مزاحم در افزایش سطح و عمق ارضاء لذائذ حیوانی خودشان است .

طیف دوم : آدم هایی که به دلیل فهم ناقص از تأثیرات متقابل فرد و جامعه ، در یک زندگی انزواگونه تلاش می کنند از بین متون دینی راهی میانه برای رستگاری خود بیابند و تنها ارتباطشان با فرهنگ مربوط است به ارتباطات خود با خانواده و اطرافیان نزدیک و اگر تذکری به آنها می دهند از جهت رفع مزاحمت آنها از مسیر رستگاری و دینداری خودشان است .

طیف سوم : آدم هایی که به هر دلیل خود را ساخته شده می پندارند و از ابتدا در نقش یک مصلح اجتماعی شروع به نظریه پردازی برای اصلاح جامعه می کنند و معمولا با همه عرصه های جامعه اعم از فرهنگ ، اقتصاد و سیاست کار دارند و البته بیشتر هم نواقص و کاستی ها را شناسایی و طبقه بندی می کنند و از آنها برای توجیه نارسایی ها و رفتارهای غلط خود بهره برداری می نمایند .

طیف چهارم : انسان هایی هستند که خداوند در حقشان لطف کرده و با دادن درکی صحیح و نگاهی منطقی به زندگی بشری ، اصلاح را از نفس خویش آغاز نموده ، اما با شناخت صحیح از نظام اجتماعی و تأثیرات متقابل و اجتناب ناپذیر فرد و جامعه بشری ، فهمیده اند که بدون تلاش همزمان برای اصلاح خود و جامعه نمی توانند راه رستگاری را طی کنند .

گروه اخیر افرادی هستند که به نظر می رسد ، افزایش آنها زمینه ساز اصلاح فرهنگ جامعه است ، اما این طبقه بندی در سطح است و می توان گفت هر کدام از این گروه ها از جهت عمق عملکرد و کیفیت فعالیتهای روزمره وموقعیتی که در جامعه دارند ، تأثیرات مثبت و منفی آنها گسترش می یابد ، برای مثال در طیف چهارم ، انسانهایی را می یابیم که در ذیل این خصوصیت کلی ، مجموعه ای از کارکردها و صفات انسانی دیگر را کسب کرده اند از جمله اینکه :

الف : می دانند برای اصلاح خود و جامعه نیازمند دانش و شناخت هستند و از این جهت همواره اهل مطالعه و تحقیق می باشند .

ب : خیلی زود متوجه می شوند که بخش مهمی از اصلاح خود و جامعه در حوزه اخلاق و رفتار و منش اجتماعی است و لذا بخشی از تلاش دائمی آنها در رفع نواقص اخلاقی و اصلاح ارتباطات اجتماعی آنها سپری می شود .

ج : و چون در جستجوی اصلاح واقعی خود و جامعه هستند ، دستیابی به تقوای الهی برای بدست آوردن ابزار کنترل درونی ، از جلوه های قطعی زندگی فردی و اجتماعی آنهاست .

د : چنین افرادی در تعامل با جامعه در همه ابعاد تعادل و توازن دارند یعنی :

- همانطور که به درون و باطن خود توجه دارند به آراستگی و زیبایی ظاهر هم می رسند .

- در توجه به نیازهای روحی و جسمی توازن برقرار می کنند ، چون تأثیرات متقابل جسم و روح را می شناسند .

- در تقسیم وقت خود ، علاوه بر ایجاد فرصت برای خودسازی ، سهم همسر و خانواده ، اقوام ، دوستان ، هموطنان و کلیت بشر را مد نظر دارند .

-در داشتن جاذبه و دافعه ، تعادل لازم را برای دستیابی به حداکثر موفقیت در ساخت خود و جامعه را ایجاد می کنند .

- و بالاخره در بهره گیری از دین الهی ، از همه ابعاد دین در عرصه فلسفه ؛ فقه ، عرفان ، اخلاق بهره می برند .

تمامی لحظات چنین انسانهایی، برای خود و جامعه مفید و سازنده است ، چرا که حداکثر بازدهی و اثر بخشی از عمرشان را برای خودشان و جامعه شان به ارمغان می آورند و به هر میزانی که به آنها و افکارشان نزدیک می شویم به عظمت آنها بیشتر پی می بریم و خلقت انسان و فلسفه حیات بشری معنی پیدا می کند و وجود بهشت و جهنم حس می شود و دیگر سؤال و جواب و خواستن دلیل و برهان برای وجود خدا و قیامت و بهشت و جهنم ، بهانه ای است برای لذت بردن از مصاحبت با مردان خدا ، چرا که نفس ارتباط با این انسانها اعتقاد آور و اصلاح کننده فرهنگ جامعه است .