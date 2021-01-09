فعالیت مهدهای کودک در شهرهای زرد/ بازار هفتگی همچنان تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس، روز شنبه در جلسه ستاد کرونای گلستان اظهارکرد: شهرستان بندرگز و کردکوی شرایط خوبی از نظر کرونا ندارند و پروتکل‌های شهرهای قرمز در این دو نقطه اجرا می‌شود.

استاندار گلستان اضافه کرد: پنج شهرستان در شرق گلستان وضعیت خوبی داشته و اگر همین پروتکل‌ها رعایت شود به سمت وضعیت سفید خواهد رفت.

وی افزود: با توجه به شرایط قرمز کرونا در مازندران ترددهای ورودی از این استان دارای محدودیت شده و نیروهای بهداشت و هلال احمر در پلیس راه بین دو استان مستقر شده و تردد را کنترل می‌کنند.

حق شناس ادامه داد: کارکنان آموزش و پرورش به جز شهرهای قرمز باید در مدرسه حاضر شده و کلاس‌های پایه اول و دوم ابتدایی در مدارس با ۵۰ نفر دانش آموز در شهرهای زرد دایر خواهد شد.

استاندار گلستان افزود: کارگاه‌های فنی و حرفه هم بازگشایی شده و در شهرهای آبی سایر مدارس با دانش آموز زیر ۵۰ نفر می‌تواند فعالیت کنند.

وی تاکید کرد: مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌ها تنها در شهر زرد و آبی با رعایت تمام پروتکل‌ها و تعداد حداقلی (۱۰ نفر) بازگشایی خواهد شد.

حق شناس تصریح کرد: فعالیت بازارهای هفتگی همچنان ممنوع بوده و تالارها پذیرایی در شهرهای زرد با رعایت پروتکل‌ها می‌توانند فعالیت کنند.