به گزارش خبرنگار مهر در چارچوب دیدارهای هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال تیم شهرداری ورامین با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب تیم هراز آمل شد.
مجید تابش نژاد سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین پس از شکست تیمش مقابل هراز آمل گفت: بازی خوب و نزدیکی بود. در ست پنجم نیز تیم جلو بود و میتوانستیم پیروز شویم اما چند اشتباه رخ داد بارها عنوان کردهایم تیم شهرداری ورامین باید با عوامل بسیاری مقابله کند هم با تیم حریف و هم سایر عوامل اما متأسفانه صدایمان به جایی نمیرسد.
وی ادامه داد: بازی قشنگی بود هدف این است که کسانی که بازی را تماشا میکنند لذت ببرند. خواهش میکنم اگر قرار است تیم شهرداری ورامین ببازد اجازه دهید به مسائل فنی و عملکرد خودمان ببازیم. در ست پنجم به داوری اعتراض داشتم نمیدانم چرا نظر داور با ویدئوچک متفاوت بود. هرچه هم میگویم فایده ندارد. از عملکرد بازیکنانم راضی هستم. آنها تمام تلاش خود را کردند اما نتیجه برای آمل شد.
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