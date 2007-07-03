والدین باید تنفس دهانی کودکان را جدی بگیرند

دکتر محسن نراقی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنفس دهانی در افرادی که سالهای طولانی به این روش عادت دارند، یک مسئله عادی نیست و باید نسبت به آن حساس بود.

وی با اشاره به عوارض ناشی از تنفس دهانی، گفت: افرادی که تنفس از راه بینی را از دست بدهند، دچار مشکلات جسمانی می شوند و همچنین اختلالاتی در روابط اجتماعی این قبیل افراد به وجود می آید که می تواند آزار دهنده باشد.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افرادی که به تنفس دهانی عادت دارند، دچار مشکلاتی همچون خشکی گلو، تخریب ریه و تضعیف سیستم دفاعی بدن می شوند که ممکن است در طولانی مدت، مستعد برونشیت های مکرر شوند.

نراقی در ارتباط با بروز اختلال در روابط اجتماعی افرادی که به تنفس دهانی عادت دارند، افزود: تنفس از راه دهان باعث می شود که اکسیژن به درستی به بافت های بدن نرسد و همین امر او را از استراحت مطلوب و خواب شبانه باز می دارد.

این جراح و متخصص گوش و حلق و بینی با تاکید بر افت کیفیت زندگی کسانی که به تنفس دهانی عادت دارند، ادامه داد: این قبیل افراد در طول روز دچار بی حالی، خواب آلودگی، کسالت و عصبی می شوند که این موارد، در نتیجه از دست دادن یک خواب 8 ساعته بروز می کند.

وی با اشاره به تدریجی بودن بروز عوارض ناشی از تنفس دهانی، تصریح کرد: افرادی که عادت به تنفس دهانی دارند، کمتر به مشکلات آن توجه دارند اما باید دانست که اثرات این شیوه تنفس، عمیق است و کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.

نراقی در ارتباط با دوران سرماخوردگی کودکان که باعث تنفس دهانی می شود، گفت: این مسئله نباید موجب نگرانی والدین شود، زیرا در دوران سرماخوردگی، تنفس دهانی یک امر طبیعی تلقی شده و امکان دارد یک کودک در طول سال چند نوبت سرما بخورد که این نوع تنفس های دهانی، موقت است.