استاد عبدالله کوثری کمک کرد تا روح رمان یوسا را دریابم

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه ۱۹ دیماه ۱۳۹۹ به بهانه چاپ چهارم رمان «روزگار سخت»؛ جدیدترین اثر ماریو بارگاس یوسا نشست نقد و بررسی این کتاب با حضور احمد پوری، اسدالله امرایی، مهدی سرایی؛ مترجم اثر و شیوا مقانلو در کتابفروشی گوشهکتاب برگزار شد.
در ابتدای این نشست، شیوا مقانلو؛ مترجم و دبیر بخش ادبیات ترجمه نشر نیماژ گفت: رمان «روزگار سخت» مهرماه از سوی انتشارات نیماژ منتشر شد و اکنون به چاپ چهارم رسیده است. بسیاری از منتتقدان «روزگار سخت» را بازگشت یوسا به دوران اوجش میدانند چون دو رمان اخیر او چندان آثار خوبی نبودند. البته این نظر برخی از منتقدان بوده است گرچه یوسا همواره طرفداران خاص خود را داشت اما «روزگار سخت» ناگهان نشان داد که همچنان یوسا تنها غول زنده ادبیات آمریکای لاتین است. کتاب هم بهلحاظ ارزش ادبیاش نظر مخاطبان را جلب کرد و همد بهلحاظ تغییر دیدگاههای سیاسیای که در این کتاب به یوسا نسبت داده شده است. در این کتاب میبینیم یوسا نسبت به سالهای قبل تغییر کرده است. این رمان داستان جذابی دارد.
احمد پوری؛ نویسنده و مترجم درباره اهمیت یوسا در ادبیات آمریکای لاتین گفت: یوسا در رماننویسی و ادبیات ثابت کرد چهره بسیار بسیار قابلتوجهی است. کاری که یوسا با فرم در رمان کرد، فوقالعاده بود و تقریباً میشود گفت که در آمریکای لاتین کسی به پای او نرسید. یوسا بدون ترس و با خلاقیت تمام در هر اثرش یک ژانر جدیدی را تجربه کرد. بهعنوانمثال «گفتوگو در کاتدرال» از لحاظ فرم بیان داستانی حیرتانگیز بود. همچنان یوسا در اوج طرح مسائل سیاسی در قالب ادبی باقی ماند. یکی از وجوه اساسی یوسا این است که هرگز نه سیاست را فدای ادبیت کرد و نه ادبیت را فدای سیاست. شما تعادل بسیار خوبی در آثار یوسا میبینید. در عینحال که دارد آثار ادبی قابلتوجه خلق میکند، از رویدادهایی که در آمریکای لاتین در جریان است، غافل نیست. «روزگار سخت» آخرین کار یوسا است. مهدی سرایی مترجم باقریحه، باسواد و جوان این اثر را ترجمه کرده است. خیلی خوشحالم که این کتاب ترجمه شده است چون «روزگار سخت» کمک میکند که ما یوسا را بهتر بشناسیم.
در بخش بعدی این نشست، مهدی سرایی؛ مترجم «روزگار سخت» درباره دلیل ترجمه جدیدترین رمان یوسا گفت: آبانماه سال گذشته در روزنامه «الپاییس» خواندم که کار جدید یوسا قرار است منتشر شود. یک هفته بعد دیدم مقدمه کتاب در این روزنامه منتشر شده است. چون به تاریخ علاقه داشتم و تحقیقی هم درباره گوآتمالا کرده بودم، به این بحث علاقه داشتم. وقتی مقدمه «روزگار سخت» را خواندم با آن ارتباط برقرار کردم. وقتی کتاب را خواندم با خود گفتم باید این را ترجمه کنم.
سرایی درباره نقش عبدالله کوثری در ترجمه «روزگار سخت» گفت: برخی از مترجمان هستند که نقش پدری برای جوانترها ایفا میکنند. عبدالله کوثری چنین نقشی برای من بازی کرد. آشنایی اندکی با این مترجم بزرگ داشتم اما او قبول کرد که چند فصل از کتاب را برایش بفرستم. عبدالله کوثری روی این فصلها نکاتی را که به ذهنش میرسید برای من نوشت که به من کمک کرد تا روح درونی آثار یوسا را پیدا کنم. از نشر نیماژ و مسئول این نشر هم تشکر میکنم. با وجود اینکه مترجمی تازهکار بودم، علیرضا اسدی از من حمایت کرد و باعث شد کتاب به جایگاهی که میخواستم رسید و خوانندگان یوسا به کتاب دسترسی پیدا کردند.
در ادامه این نشست اسدالله امرایی هم به بحث وارد شد و درباره مهدی سرایی گفت: گاهی از واژه مترجم جوان استفاده میکنیم. حس میکنم که این واژه با توجه به بار معناییاش درجامعه خودمان به مفهوم تازهکار استفاده میشود که چندان مناسب نیست. از دید من عنوان «مترجم تازهنفس» واژه بهتری است چون هم این مترجمان بهروزتر هستند و هم اطلاعات و منابع بیشتر و بهتری در اختیار دارند.
این مترجم و نویسنده درباره تازهترین اثر یوسا گفت: «روزگار سخت» بازگشت یوسا به دوران اوج خودش است. انگار یوسا یک بار دیگر به دوران «گفتوگو در کاتدرال» و «سور بز» برگشته است. این آثار بهنوعی بازخورد جامعه یوسا هستند. یوسا نویسندهای کاملاً سیاسی است و سیاست را واقعبینانه میبیند و رویکردش تعبدی نیست. از دید او سیاست واقعیت روز جامعه است. اگر جایی میبیند دارد به اسم مردم علیه مردم بیمهری و ظلم میشود، بلافاصله واکنش نشان میدهد.
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