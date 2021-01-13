حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با علمی بودن بیانات مقام معظم در خصوص ممنوعیت خرید واکسن کرونا از آمریکایی‌ها، اظهار داشت: بیانات رهبر معظم انقلاب در اینکه از آمریکا و انگلیس و همچنین از فرانسه واکسن خریداری نمی‌کنیم حکایت از بی‌اعتمادی نسبت به واکسنی که توسط این کشورها تولید می‌شود، دارد.

وی عنوان کرد: احیاناً این کشورها بنا دارند از ایرانی‌ها به عنوان نمونه آزمایش واکسن‌های خود استفاده کنند و این یک نقطه نظر کاملاً علمی و کارشناسی است و ربطی به مناسبات سیاسی میان ایران و آمریکا ندارد.

گفتنی است، رهبر معظم انقلاب روز جمعه ۱۹ دی ماه با طرح این موضوع که آمریکا در مهار بیماری کرونا ناموفق بوده و روزانه ۴ هزار کشته کرونایی می‌دهد، رسماً واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کردند.

رسانه‌های فارسی زبان از جمله بی‌بی‌سی فارسی پس از این اعلام از سوی رهبر انقلاب تلاش دارند این دستور را غیرعلمی و در راستای منازعات سیاسی جمهوری اسلامی و آمریکا القا کنند. در این راستا، سخنگوی وزارت امور خارجه از مذاکره ایران با چین و هند در خصوص خرید واکسن و همچنین همکاری مشترک با کوبا برای تولید واکسن کرونا خبر داد.