ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترافیک عادی و روان در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر شاهد تردد روان خودروها در محورهای مواصلاتی هراز و فیروزکوه و ورودی‌های شرق پایتخت هستیم.

کهریزی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر تغییری در تردد مسافران مشاهده نمی‌شود گفت: در مسیر رفت و برگشت ترافیک به صورت عادی در جریان است.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران وضعیت تردد در آزادراه حرم تا حرم و امام رضا (ع) را نیز عادی و روان توصیف کرد.

وی در ادامه با اشاره به اعمال محدودیت‌ها ترددی که در سطح کشور اعمال شده است عنوان داشت: تردد در محورهای شرق استان تهران کاهش داشته و به همین دلیل ترافیک در محورهای مواصلاتی وجود ندارد.