  1. استانها
  2. تهران
۲۰ دی ۱۳۹۹، ۱۷:۱۸

رییس پلیس راه شرق استان تهران خبر داد؛

ترافیک عادی و روان در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران

ترافیک عادی و روان در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران

دماوند- رییس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک عادی و روان در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران خبر داد.

ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترافیک عادی و روان در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر شاهد تردد روان خودروها در محورهای مواصلاتی هراز و فیروزکوه و ورودی‌های شرق پایتخت هستیم.

کهریزی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر تغییری در تردد مسافران مشاهده نمی‌شود گفت: در مسیر رفت و برگشت ترافیک به صورت عادی در جریان است.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران وضعیت تردد در آزادراه حرم تا حرم و امام رضا (ع) را نیز عادی و روان توصیف کرد.

وی در ادامه با اشاره به اعمال محدودیت‌ها ترددی که در سطح کشور اعمال شده است عنوان داشت: تردد در محورهای شرق استان تهران کاهش داشته و به همین دلیل ترافیک در محورهای مواصلاتی وجود ندارد.

کد مطلب 5117891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه