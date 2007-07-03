منابع مالی برای بازسازی مدارس تخریبی طوفان "گونو " هنوز مشخص نشده است

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : 50 مدرسه خشت و گلی مناطق طوفان زده شهرهای سیستان و بلوچستان به طور کامل تخریب شدند اما به دلیل تعطیلی مدارس در آن زمان هیچ دانش آموزی (در مدرسه ) دچار آسیب نشد .

حبیب الله بوربورخاطرنشان ساخت : در پی این حادثه سرویس های بهداشتی 48 مدرسه براثر سیل تخریب شد.

این مسئول از آسیب فیزیکی حدود 500 مدرسه ( در حد شکستن در ، شیشه ،سقف و ...) نیز خبر داد .

وی درباره میزان ریالی خسارات وارده به مدارس گفت : هنوز مراحل کارشناسی این امر به پایان نرسیده ورقم خسارت ها پس از بررسی های فنی کارشناس مسئولان استانی برآورد خواهد شد .

بوربور در خصوص چگونگی تامین اعتبار برای بازسازی ، نوسازی و مقاوم سازی مدارس حادثه دیده این مناطق محروم گفت : تا حد ممکن برای این امر از اعتبارات استانی استفاده خواهد شد اما هنوز منبع تامین بودجه های مورد نیازبرای این امر مشخص نیست .

وی گفت : در صورت مشخص شدن منایع تامین بودجه امید می رود ساخت این مدارس تا مهر امسال به پایان برسد .