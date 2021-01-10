کمک یک میلیارد تومانی خیران برای احداث مسکن نیازمندان

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کمک یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومانی خیران برای احداث مسکن برای نیازمندان در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این میزان کمک نقدی برای تکمیل خانه‌های مددجویان در منطقه لبد، ناغان و روستای لندی هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۱۰ واحد مسکونی مددجویان نیمه تمام با کمک خیران در چهارمحال و بختیاری تکمیل شد.

وی اظهار داشت: ۹ واحد در شهرک رهبری روستای لبد، ۵۲ واحد مسکونی نیز در روستای جدید سرتنگ محمودی و ۴۹ واحد مسکونی نیز در روستای جدید لندی با کمک خیران تکمل شدند.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تأمین مسکن برای مددجویان از مهمترین اهداف کمیته امداد به شمار می‌رود که طی سال‌های اخیر با کمک خیران بسیاری از مددجویان کمیته امداد در این استان خانه دار شده اند.