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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۷:۳۹

سخنگوی وزارت خارجه عراق:

تحریم های آمریکا علیه رئیس سازمان حشد شعبی اهانت به عراق است

تحریم های آمریکا علیه رئیس سازمان حشد شعبی اهانت به عراق است

سخنگوی وزارت خارجه عراق تحریم های اعمال شده آمریکا علیه رئیس سازمان حشد شعبی را اهانت به دولت و ملت این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «احمد الصحاف» سخنگوی وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که تحریم «فالح الفیاض»، رئیس سازمان حشد شعبی از سوی آمریکا، اهانت به دولت و ملت عراق محسوب می شود.

وی افزود: بغداد به همراه دولت فعلی و جدید آمریکا تبعات تصمیمات وزارت خزانه‌داری این کشور را دنبال می‌کند و این تصمیمات را قبول ندارد.

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی را علیه مسئولان گروه‌های مقاومت عراق وضع کرد. این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد شعبی را جزء فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا به بهانه‌های مرتبط با حقوق بشر صورت گرفته است. تاکنون جریان ها و گروه های سیاسی مختلفی در داخل عراق و خارج آن، تحریم الفیاض را محکوم کرده اند.

روز گذشته نیز جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که آمریکا به جای تحریم الفیاض به بحران های داخلی خود بپردازد.

کد مطلب 5118102
فاطمه صالحی

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