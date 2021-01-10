غرب به دنبال رفع تحریم نیست

احمد حسین فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: غرب از همان ابتدا به فکر لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ایران نبود، همانگونه که در پیش نویس ژنو مطرح کردند تا زمانی که ایران همه امتیازات را ندهد غرب امتیازی به ایران نمی‌دهند.

وی با با اشاره به اینکه سیاست آمریکا در قبال ایران سیاستی واحد است و ارتباطی به جمهوری خواهان یا دموکرات‌ها ندارند، افزود: برخی در داخل کشور به بازگشت دموکرات‌ها و روی کار آمدن بایدن دلبسته اند که اشتباه است

فلاحی با بیان اینکه. حافظه تاریخی ملت شریف ایران فراموش نخواهد کرد که شدید ترین تحریم‌ها در زمان دموکرات‌ها بر کشور عزیزمان وضع شد، افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد، مطالبه منطقی و عقلانی ما رفع تحریم‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه بازگشت آمریکا به برجام در صورت لغو تحریم‌ها معنا پیدا می‌کند، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت این بازگشت می‌تواند حتی به ضرر ما باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با با اشاره به برجام، افزود: مردم در این مدت مشاهده کردند که آمریکا و غرب قابل اعتماد نیست و این مذاکرات باعث شد که ۷ سال کشور ما عقب بیفتد، این معاهده دست آورد چندانی نداشت؛ همانگونه که دیدید دلار از ۳ هزار به ۳۰ هزار تومان رسید.

وی اضافه کرد: طبق گفته‌های مقام معظم رهبری باید به فکر بی اثر کردن تحریم‌ها باشیم، وقتی طرف مقابل به تعهدات خودش در برجام عمل نمی‌کند، معنی ندارد که جمهوری اسلامی به همه تعهداتش عمل کند.

فلاح با بیان اینکه برنامه ریزی باید بر اساس اداره کشور در بهترین شرایط باشد، افزود: ما مسئولان باید اقتصاد و سیاست‌های کشور را به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که با وجود همه تحریم‌ها نیز بتوانیم به بهترین نحو کشور را اداره کنیم.