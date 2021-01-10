به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی وضعیت محور تاریخی و میراث فرهنگی منطقه سه شهرداری اصفهان و خصوصی‌سازی اماکن تاریخی شب گذشته به میزبانی مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، مسئولان دانشگاه هنر، شهردار منطقه سه اصفهان، دیگر نمایندگان مجلس و تعدادی از معماران برجسته برگزار شد.

نباید معطل دولت بمانیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظارت میدانی خود و دیگر نمایندگان مجلس از وضعیت بافت تاریخی منطقه سه اظهار داشت: متأسفانه خانه‌های تاریخی در حال تخریب و بلاتکلیف در این منطقه منجر به از بین رفتن ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان این منطقه از جمله وضعیت بهداشتی، رفاهی، امنیتی و فرهنگی شده است.

مهدی طغیانی با اشاره به اهمیت میراث فاخر اصفهان افزود: نباید نحوه برخورد سازمان‌ها با این میراث فاخر به گونه‌ای باشد که نارضایتی فراوان مردم را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی دولت و کسری بودجه گفت: شایسته نیست با وجود آمادگی بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری معطل دولت ماند تا شاهد تخریب یکی پس از دیگری این آثار باشیم.‌

طغیانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت بودجه میراث فرهنگی اصفهان، نیروی انسانی و دیگر امکانات این اداره کل افزود: متأسفانه وجود آثار تاریخی و تمدن ساز متعدد در اصفهان با بودجه و نیروی انسانی این سازمان هیچ تناسبی ندارد و در تلاش هستیم تا با همکاری دیگر نمایندگان زمینه توجه بیشتر این وزارتخانه به آثار تاریخی اصفهان را فراهم کنیم.

تخریب خانه‌های تاریخی دلخراش است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در این نشست اظهار داشت: خانه‌هایی که هر کدام گنجینه‌ای برای اصفهان هستند در حال تخریب بوده و این موضوع دلخراش است؛ اگر بخواهیم در کوتاه مدت مشکلات را حل کنیم باید راه ورود بخش خصوصی را باز کنیم.

امیرحسین بانکی‌پور تصریح کرد: دید بخش خصوصی به میراث نسبت به گذشته متفاوت شده است و بسیاری از این افراد نگاه هویتی به اماکن تاریخی دارند و دید صرفاً اقتصادی به میراث فرهنگی در آنها وجود ندارد.

وی گفت: این حس مثبت در حال حاضر به اماکن تاریخی است و باید به این حس مثبت میدان داده شود زیرا در هر عرصه‌ای که مردم وارد عمل شدند مشکلات حل شده و باید به این مسئله بیشتر توجه شود؛ به دغدغه‌ها نیز باید جهت گیری درست داده شود.

حمایت مردمی پشتوانه میراث فرهنگی اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز در ادامه این نشست گفت: بحث در حوزه میراث فرهنگی بسیار گسترده است و توقعات بالا و به حقی از این حوزه وجود دارد؛ حامیان میراث فرهنگی نسبت به گذشته بیشتر شده‌اند و این پشتوانه اصلی میراث فرهنگی است.

فریدون الهیاری افزود: اگر در گذشته تنها چند نفر در استان و کشور حامی میراث فرهنگی بودند در حال حاضر با یک اتفاق، چشم همه به میراث فرهنگی است و این حوزه حامیان بسیار زیادی دارد، با این وجود که مسائل نسبت به گذشته کاهش یافته اما دغدغه‌ها افزایش داشته و باید به باقی مانده‌ها بیش از پیش توجه شود.

بضاعت حفاظت از میراث فرهنگی را نداریم

وی با اشاره به بودجه کم حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد: با این امکانات امکان حفاظت بیشتر از میراث فرهنگی نیست و انتظار می‌رود مجلس از حوزه میراث فرهنگی حمایت بیشتری کند؛ اصفهان دو هزار اثر تاریخی ثبت ملی و هفت اثر ثبت جهانی دارد و باید بضاعتی متناسب با این ظرفیت وجود داشته باشد که از این اماکن حفاظت کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر نیرو و بودجه خوبی برای حفاظت از اماکن تاریخی وجود ندارد، اضافه کرد: سازمان میراث فرهنگی باید در همه اماکن نیرو داشته باشد ولی با این تعداد نیروهای حفاظت میراث فرهنگی که حدود ۷۰ نفر در استان است حفاظت کامل انجام نمی‌شود و با وجود اینکه برخی اماکن باید در اصفهان به طور شبانه روزی محافظت شوند، فقط یکی دو نفر نیروی حفاظتی شبانه در اصفهان وجود دارد.

تبدیل خانه تاریخی به کافی شاپ خبر بدی نیست

وی در خصوص تبدیل برخی خانه‌های تاریخی به اماکن بوم‌گردی گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی افزایش یافته اما برخی اعتراض می‌کنند که چرا خانه‌های تاریخی تبدیل به کافی شاپ یا تأسیسات گردشگری شده است. پاسخ ما این است که اگر کافی شاپ و رستوران نشود چه آینده‌ای خواهد داشت؟

اللهیاری با اشاره به تبدیل ۲۶ خانه تاریخی به تأسیسات گردشگری در منطقه سه اصفهان اظهار کرد: اگر خانه‌های تاریخی تبدیل به مراکز گردشگری نشود مثل ده‌ها خانه تاریخی متروکه و مخروبه اطراف میدان امام می‌شود.

الهیاری تصریح کرد: سال ۹۱ یا ۹۲ میراث فرهنگی با ایجاد گذر آقا نورالله نجفی مخالفت کرد و پویش مردمی نیز در این حوزه تأثیرگذار بود و ورود پویش‌ها ابهامات را برطرف کرد؛ تخریب اماکن اطراف میدان امام علی (ع) اصفهان نیز مورد تأیید میراث فرهنگی نیست و به سالیان دور بر می‌گردد.

باید به سمت خصوصی سازی برویم

وی تاکید کرد: اگر بودجه ۱۰ برابر هم بشود مشکلی از میراث فرهنگی حل نمی‌شود و باید به سمت خصوصی سازی برویم، باید مشکلات ورود بخش خصوصی به میراث حل شود تا این بخش از ورود به میراث فرهنگی دلسرد نشود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: وزارت میراث باید دید متفاوتی به اصفهان داشته باشد، زیرا اصفهان در حوزه میراث فرهنگی راهی متفاوت با بقیه شهرها دارد و باید نگاهی دیگر به اصفهان داشت.

میراث فرهنگی مخالف تخریب اماکن تاریخی است

معاون میراث اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز در این نشست گفت: نگاه‌ها به میراث فرهنگی عوض شده است و میراث نیز نسبت به گذشته تعاملات سازمانی خود را ترمیم کرده است و همواره حامی اماکن تاریخی است و همواره تاکید بر حفظ اماکن تاریخی داشته است.

ناصر طاهری افزود: سازمان میراث فرهنگی در موارد مختلف تخریب اماکن تاریخی ورود کرده و مخالفت صریح خود با تخریب این اماکن اعلام کرده است اما بعضی اوقات با کارهای انجام شده مواجه شده‌ایم.

انتقال ادارات به خانه‌های تاریخی

همچنین متخصص مرمت و احیا بناهای تاریخی در این نشست نیز، گفت: بهره گرفتن از ساختار خصوصی باید با فرهنگ و آموزش انجام شود و تبدیل اماکن تاریخی به شربت خانه، رستوران، بومگردی و هتل اتفاق خوبی است و باید گسترش پیدا کند.

نیما ولی بیگ ادامه داد: می‌توان ساختمان برخی اداره‌ها و نهادهای دولتی را به بناهای تاریخی منتقل کرد و نباید اجازه ساخت ساختمان جدید به ادارات داده شود. چرا باید میراث فرهنگی خود در ساختمانی نوساز باشد؟ با وجود اینکه ساختمان‌های تاریخی زیادی در شهر اصفهان وجود دارد.

نماینده دانشگاه هنر اصفهان تصریح کرد: من به جای درخواست بودجه، درخواست دارم مفادی در مجلس شورای اسلامی در خصوص اجبار آموزش میراث فرهنگی به تمام اقشار تصویب شود.

۶۰۰ خانه تاریخی در اصفهان در حال نابودی

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان نیز در ادامه نشست اظهار داشت: ۶۰۰ خانه تاریخی در اصفهان در حال نابودی است و باید شهرداری یا میراث به آن ورود کند که این نیازمند اقدام مجلس شورای اسلامی است.

حسین کارگر افزود: باید مصوبات مجلس به سمتی برود که اجازه اقدامات بیشتری را به شهرداری بدهد اما در مواردی مردم و مغازه داران اقداماتی را در منافات با میراث فرهنگی انجام می‌دهند که در این موضوع نیز لزوم ورود شهرداری یا میراث حس می‌شود ولی قانون اجازه ورود نمی‌دهد.

وی اضافه کرد: امسال ۳۰ خانه تاریخی در منطقه سه احیا شده است و اگر اجازه تملک به شهرداری داده شود و لزوم بازنگری در قوانین میراث فرهنگی دیده می‌شود.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تاکید کرد: در موضوع گذر آقا نورالله نجفی هیچ خانه تاریخی تخریب نشد و همه اقدامات ما در حوزه ضوابط بوده و ما هیچ اقدام بدون ضابطه‌ای انجام ندادیم و تخریبی از سوی شهرداری انجام نشده است.