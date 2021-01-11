رواج اجاره پوزهای فروشگاهی با اشتباهات بانک مرکزی

میلاد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی پایانههای فروشگاهی و ایجاد شفافیت در تراکنشهای آنها گفت: مجلس مصوبهای را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیشبینی شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانههای فروشگاهی شفاف شده و سامانههای مودیان مالیاتی نیز در این حوزه ایجاد شود؛ در واقع، این قانون تلاش دارد تا به شفافیت تراکنشهای مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی بیانجامد؛ به همین دلیل بالغ بر ۴ وزارتخانه به همراه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این قانون، تکالیفی برعهده دارند.
متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت در حوزه اجرا سهلانگاری کرده و شیوهای که در اجرای قانون دارد، هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد
دبیر اسبق انجمن فینتک افزود: در حال حاضر، نقدهای جدی به اجرای این قانون وجود دارد که مهمترین آن مربوط به شفافیت مالی و مشخص شدن وضعیت تراکنشهای مالی است؛ متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت در حوزه اجرا سهلانگاری کرده و شیوهای که در اجرای قانون دارد، هدف قانونگذار را محقق نخواهد کرد.
وی افزود: نحوه اجرای قانون توسط بانک مرکزی به گونهای است که چالشهایی جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد و زیان آن را کسب و کارهایی خواهند دید که در این شرایط سخت تحریم و کرونا در حال فعالیت هستند.
در حال حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنشهای کارت به کارت را منتشر نمیکند؛ در حالی که بنا بر آماره غیررسمی، حجم تراکنشی که به روی شیوه «کارت به کارت» انجام میشود به مراتب بیشتر از تراکنشهای دستگاههای پوز و اینترنتی است
بانک مرکزی آمار «کارت به کارت» را لحاظ نمیکند
جهاندار با بیان اینکه یکی از بزرگترین ایرادات اجرای قانون از سوی بانک مرکزی آن است که تراکنشها به صورت یکجا و جامع دیده نشدهاند، اظهار داشت: در حال حاضر، بانک مرکزی آمار تراکنشهای کارت به کارت را منتشر نمیکند؛ در حالی که بنا بر آمار غیررسمی، حجم تراکنشی که به روی شیوه «کارت به کارت» انجام میشود به مراتب بیشتر از تراکنشهای دستگاههای پوز و اینترنتی است؛ به خصوص اینکه اکنون به خاطر شیوع ویروس کرونا، سقف کارت به کارت به ده میلیون تومان افزایش یافته و بنابراین تراکنشهای سنگین روی این ابزار انجام میشود اما در اجرای قانون از سوی بانک مرکزی لحاظ نشده و بیشترین تمرکز بر روی دستگاههای پوز و درگاههای اینترنتی متمرکز شده است.
وی با بیان اینکه با این شیوه اجرا، سختی بسیار زیادی سمت کاربران و پذیرندگان دستگاههای پوز به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم رصد تراکنشهای کارت به کارت، بسیاری از دارندگان دستگاههای کارتخوان به سمت ابزارهای دیگری مثل کارت به کارت خواهند رفت که این امر، باعث میشود کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری سوق دهیم و در نهایت هیچ شفافیتی در سمت تراکنشهای مالی به وجود نیاید؛ ضمن اینکه فرارهای مالیاتی نیز کماکان باقی خواهند ماند و تنها افرادی که استفاده صحیح از ابزارهای مذکور دارند و مالیات خود را میپردازند، کماکان مالیات خواهند داد و مابقی به سمت فرارهای مالیاتی تشویق میشوند.
بدلیل عدم رصد تراکنشهای کارت به کارت، دارندگان دستگاههای کارتخوان به سمت ابزارهای دیگری مثل کارت به کارت خواهند رفت که این امر، باعث میشود کاربران را از یک ابزار به ابزار دیگری سوق دهیم و در نهایت هیچ شفافیتی در سمت تراکنشهای مالی به وجود نیاید؛ ضمن اینکه فرارهای مالیاتی نیز کماکان باقی خواهند ماند
پذیرندگان قبلی نیازی به ثبت نام ندارند!
جهاندار ادامه داد: مشکل دیگر این است که بانک مرکزی اعلام کرده پذیرندگان قبلی لازم نیست در سامانه مالیاتی مستقیماً ثبت نام کنند و ثبتنام آنها از طریق شاپرک انجام خواهد پذیرفت، اما پذیرندگان جدید باید حتماً راسا و بی واسطه برای ثبت نام اقدام کنند.
وی گفت: دوگانگی برخورد بانک مرکزی با پذیرندگان دستگاههای کارتخوان کار صحیحی نیست؛ این در حالی است که هم اکنون بین ۷ تا ۸ میلیون پذیرنده در شبکه پرداخت وجود دارد که نیاز نیست راسا برای ثبت نام در سامانه مالیاتی اقدام کنند.
وی افزود: در حال حاضر هفت تا هشت میلیون دستگاه کارتخوان برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران وجود دارد که تعداد آنها بسیار زیاد است و در هر فروشگاه، سه تا چهار دستگاه پوز وجود دارد که این امر در دنیا کم سابقه است؛ ماحصل این شرایط، اتفاقی که رخ میدهد این است که متقاضیان جدید اقدام به ثبتنام جدید نخواهند کرد؛ بلکه نسبت به اجاره یا فروش دستگاههای کارتخوان موجود اقدام خواهند کرد که این امر، فساد و فرار مالیاتی را بیشتر خواهد کرد و پالایش جدی اطلاعات با این شیوه شکل نمیگیرد.
کمکاری سازمان امور مالیاتی
دبیر اسبق انجمن فین تک گفت: در اجرای این قانون، سازمان امور مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمتهایی از قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی که در قانون پیشبینی شده بود، هنوز راهاندازی نشده است.
سازمان امور مالیاتی نیز کم کاری دارد و قسمتهایی از قانون که مسئولیت آن متوجه این سازمان بوده، هنوز عملیاتی نشده است؛ برای مثال صورتحساب الکترونیکی و حافظه مالیاتی که در قانون پیشبینی شده بود، هنوز راهاندازی نشده است وی گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی، راهاندازی این سامانهها را به آیندهای نامعلوم موکول کردهاند و توضیح قانعکننده ای درباره آن نمیدهند.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده ۱۰ و ۱۱ که مرتبط با پذیرندگان دستگاههای پوز و اینترنتی است، تاکنون هیچ دستورالعمل و آئین نامهای ابلاغ نکرده و هیچ آموزش و راهنما یا دستورالعملی منتشر نکرده است.
دبیر انجمن فین تک تصریح کرد: با این شیوه اجرا که سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در پیش گرفتهاند، هدف قانونگذار محقق نشده و نارضایتی از اجرای این قانون افزایش یافته و تراکنشها غیرشفاف تر خواهند شد؛ ضمن اینکه فرار مالیاتی نیز متوقف نخواهد شد.
وی افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که در دنیا کسب و کارها دستهبندی شده و بر اساس اندازه و نوع فعالیتشان، مدلهای مختلفی برای پرداخت مالیات توسط آنها در نظر گرفته میشود؛ اما در ایران برای ثبتنام مالیاتی دستگاههای پوز و درگاههای اینترنتی، با همه پذیرندگان به یک نوع برخورد شده است؛ یعنی یک هلدینگ بزرگ صنعتی با چند ده هزار کارمند و ذی نفع، یک فرآیند را برای ثبتنام درگاه اینترنتی خود باید انجام دهد و یک فرد روستایی یا یک دستفروش نیز برای استفاده از شبکه پرداخت باید همان فرآیند را انجام دهد که این منطقی و درست نیست و باعث دردسر برای کسب و کارهای کوچک شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، آبانماه سال گذشته قانونی به نام «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی مبادرت کند. بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبانماه امسال موظف بوده است تا دستگاههای کارتخوان (POS) و درگاههای پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند که در گزارشی با عنوان «۳میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بیهویت / مهلت ساماندهی به سر رسید به این موضوع پرداختیم. در واکنش به این گزارش، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی پس از ماهها برنامهریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحتسنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.
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