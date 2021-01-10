جدال خودروسازان در دیداری حساس/ دورخیز ارومیه برای صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم، سی و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا (دوشنبه) به میزبانی تهران و در دو سالن خانه والیبال و فدراسیون پیگیری می‌شود. در حساس‌ترین بازی هفته خودروسازان از ساعت ۱۱ در خانه والیبال تهران مقابل هم قرار خواهند گرفت. شاگردان ناصر شهنازی در تیم سایپا برای بهبود و افزایش تعداد بردهای خود به پیروزی مقابل پیکان نیاز دارند. تقابل امیر حسینی، پاسور نیم فصل اول سایپا با تیم سابق خود نیز بر جذابیت بازی تاثیر گذار خواهد بود.

در دیگر بازی هفته تیم شهرداری ارومیه که با شکست روز شنبه، صدر جدول را از دست داد برابر تیم با انگیزه شهرداری گنبد قرار خواهد گرفت. ارومیه در روز استراحت سپاهان در صورت پیروزی مقابل گنبد شانس بازگشت به صدر جدول را دارد.

تقابل تیم‌های هورسان و خاتم اردکان نیز از دیگر دیدارهای جذاب هفته خواهد بود. هورسانی‌ها که جایگاه هشتم جدول را در اختیار دارند برای تثبیت موقعیتشان در جدول به پیروزی مقابل خاتم نیاز دارند. شاگردان عارف باقرزاده در تیم هورسان در صورت لغزش و پیروزی تیم‌های پیکان و گنبد مقابل حریفان به رده دهم سقوط خواهند کرد.

هفته بیستم - دوشنبه ۲۲ دی ماه

* شهرداری قزوین - هراز آمل - ساعت ۱۷ - خانه والیبال

* شهرداری ورامین - آذرباتری ارومیه - ساعت ۱۷ - سالن فدراسیون

* سایپای تهران - پیکان تهران - ساعت ۱۱ - خانه والیبال

* شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه - ساعت ۱۱ - سالن فدراسیون

* شهداب یزد - راهیاب ملل کردستان - ساعت ۱۴ - خانه والیبال

* هورسان رامسر - خاتم اردکان - ساعت ۱۴ - سالن فدراسیون

جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبال در پایان هفته نوزدهم؛

۱ - سپاهان با ۱۴ پیروزی و ۴۱ امتیاز

۲- شهرداری ارومیه با ۱۴ پیروزی و ۴۱ امتیاز

۳- هراز آمل با ۱۴ پیروزی و ۳۹ امتیاز

۴- سیرجان با ۱۳ پیروزی و ۳۹ امتیاز

۵- شهداب یزد با ۱۲ پیروزی و ۳۴ امتیاز

۶- سایپا با ۱۱ پیروزی و ۳۵ امتیاز

۷- شهرداری ورامین با ۷ پیروزی و ۲۲ امتیاز

۸ - هورسان رامسر با ۶ پیروزی و ۱۹ امتیاز

۹- شهرداری گنبد با ۶ پیروزی و ۱۸ امتیاز

۱۰- پیکان تهران با ۶ پیروزی و ۱۷ امتیاز

۱۱- شهرداری قزوین با پنج پیروزی و ۱۴ امتیاز

۱۲- خاتم اردکان با چهار پیروزی و ۱۶ امتیاز

۱۳- راه یاب ملل کردستان با دو پیروزی و ۸ امتیاز

۱۴- آذرباتری ارومیه با یک پیروزی و چهار امتیاز