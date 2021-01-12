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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۵۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

موافق آزاد شدن صادرات شیرخشک در ازای حذف ارز ترجیحی هستیم

موافق آزاد شدن صادرات شیرخشک در ازای حذف ارز ترجیحی هستیم

رئیس انجمن صنفی تولید شیر خشک با اشاره به ممنوعیت صادرات شیرخشک از سال ۹۷ ،گفت: ما موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده های دامی هستیم تا در ازای آن اجازه صادرات داشته باشیم.

سیاوش سلیمی، رئیس انجمن صنفی تولید شیر خشک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انجمن ما به دنبال رفع تنگناها و موانع تولیدی برای تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی است، گفت: در این راستا اقدامات بسیار زیادی انجام شده که پیگیری رفع ممنوعیت صادرات مهم‌ترین آنها است.

وی با اشاره به ممنوعیت صادرات شیرخشک از سال ۹۷ تاکنون، افزود: متأسفانه صادرات شیرخشک بدون ارائه هیچ دلیل منطقی ممنوع اعلام شده، علیرغم اینکه ما علاوه بر تأمین نیاز داخل، مازاد نیز داریم.

سلیمی با بیان اینکه تاجران به سختی اقدام به بازاریابی برای محصولات خود می‌کنند، تصریح کرد: اقدامات غیرکارشناسانه منجر به از دست رفتن بازارهای هدف و سرخوردگی صادرکنندگان می‌شود در نتیجه این امر بر روی تولیدکنندگان و دامداران نیز تأثیرگذار است.

رئیس انجمن صنفی تولید شیر خشک کشور تصریح کرد: ما این موضوع را از طریق کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس و همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کردیم اما متأسفانه تاکنون منجر به نتیجه‌ای نشده است.

سلیمی با اشاره به اینکه دولت به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، اجازه صادرات شیرخشک را نمی‌دهد، اضافه کرد: با توجه به چالش‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، ما کاملاً موافق حذف این ارز هستیم و دولت در ازای حذف آن از واردات کالاها، اجازه صادرات بدهد تا بازار به تعادل برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه تولید کره در داخل کشور گفت: یکی از اقدامات مؤثر ما تغییر گروه کالایی محصول کره از یک به دو بود که به دنبال این اتفاق واردات آن کاهش یافت و صنایع تولیدی داخل تقویت شدند که این اتفاق بسیار خوبی بود.

کد مطلب 5118192

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