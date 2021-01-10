ذرات معلق باز هم هوای پایتخت را خاکستری کرد/ هوا آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران در شرایط هشدار قرار گرفته است، در این شرایط توصیه می‌شود همه افراد جامعه از انجام فعالیت‌های سنگین در فضای باز خودداری کنند.

همچون روزهای گذشته ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بیشترین غلظت را در میان دیگر آلاینده‌های هوای تهران دارد، و تاکنون کیفیت ۷ روز از سال جاری را در شرایط ناسالم کاهش داده است. منابع متحرک و ثابت متعددی در افزایش غلظت این نوع آلاینده موثر هستند.

از ابتدای سال جاری تاکنون تهران ۱۸۲ روز سالم، ۹۰ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۹ روز ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار داشته است و تنها ۱۵ روز هوای تهران پاک بوده است.