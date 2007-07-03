اخبار کوتاه از ورزش خراسان جنوبی

- به گزارش خبرنگار مهر، تیم تنیس روی میز جانبازان و معلولین خراسان جنوبی برای شرکت در مسابقات کشوری 26 تیرماه سال جاری به مشهد مقدس محل برگزاری مسابقات اعزام می شود. این مسابقات در روز 27 تیرماه در هتل طرقبه مشهد برگزار می‌ شود و اعضای تیم استان را محمد خراشادی، علی بنی اسدی، مجتبی سنبلی و علی عشقی تشکیل می‌ دهند.



- توردوچرخه سواری فردوس - بیرجند پایان یافت. 20 نفر از دوچرخه ‌سواران فردوس در یک حرکت نمادین و منسجم مسیر فردوس تا بیرجند را رکاب زدند. این تور که از 6 تیرماه به مناسبت گرامیداشت شهدای 7 تیرماه و روز جهانی مبارزه با مواد مخدر آغاز شده بود، با استقبال پرشور مسئولین استانی پایان یافت. اهداف این برنامه شامل گرامیداشت یاد شهدای 7 تیر، گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، ابلاغ همبستگی و مودت در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، اعتلای فرهنگ ورزش همگانی و تقویت اراده در برابر عدم گرایش به مواد مخدر بوده است. در استقبال از این دوچرخه‌ سواران، مدیر کل تربیت بدنی استان به همراه مسئولین این اداره کل، رئیس سازمان آموزش و پرورش استان و برخی مسئولین اجرایی دیگر حضور داشتند.

- یک دوره کلاس داوری و مربیگری پینگ پنگ در تابستان امسال در خراسان جنوبی برگزار می‌ شود. کلاس های مربیگری درجه 2 و 3 از 20 تیر به مربیگری نادر شیخی برگزار می شود. همچنین یک دوره کلاس داوری درجه 2 و 3 با حضور استاد کبودساز از 27 تیر در بیرجند آغاز خواهد شد.