۴۷۰ هکتار از مراتع گلستان به منابع طبیعی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: ۴۷۰ هکتار از مراتع گنبد کاووس پس از ۵۰ سال به منابع طبیعی بازگشت.

وی افزود: مالک این اراضی با سند رسمی مدعی ۵۰۰ هکتار از مراتع گنبد کاووس بود و رای دادگاه را هم برای این اراضی گرفته بود.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: به علت اهمیت موضوع، پرونده در کمیسیون ماده ۴۷۷ دادگستری گلستان بررسی و رای خلاف بین شرع تشخیص داده شد و برای اعلام نظر به دفتر رئیس قوه قضاییه فرستاده شد.

وی با بیان این که پس از موافقت رئیس قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد، گفت: قضات شعبه اول دیوان عالی پس از بررسی پرونده و با استناد به نقشه‌های هوایی قدیمی منطقه، فقط حدود ۲۷ هکتار از این زمین‌ها را کشاورزی شناختند و مابقی را منابع ملی اعلام کردند.

هاشمیان با بیان اینکه رای دیوان عالی کشور قطعیست، گفت: با ابطال سند، این مراتع پس از بیش از ۵۰ سال دوباره به منابع طبیعی استان گلستان بازگشت.