  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ دی ۱۳۹۹، ۹:۴۲

رئیس کل دادگستری گلستان:

۴۷۰ هکتار از مراتع گلستان به منابع طبیعی بازگشت

۴۷۰ هکتار از مراتع گلستان به منابع طبیعی بازگشت

گنبدکاووس- رئیس کل دادگستری گلستان از بازگشت ۴۷۰ هکتار از مراتع استان به منابع طبیعی بعد از ۵۰ سال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد:  ۴۷۰ هکتار از مراتع گنبد کاووس پس از ۵۰ سال به منابع طبیعی بازگشت.

وی افزود: مالک این اراضی با سند رسمی مدعی ۵۰۰ هکتار از مراتع گنبد کاووس بود و رای دادگاه را هم برای این اراضی گرفته بود.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: به علت اهمیت موضوع، پرونده در کمیسیون ماده ۴۷۷ دادگستری گلستان بررسی و رای خلاف بین شرع تشخیص داده شد و برای اعلام نظر به دفتر رئیس قوه قضاییه فرستاده شد.

وی با بیان این که پس از موافقت رئیس قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد، گفت: قضات شعبه اول دیوان عالی پس از بررسی پرونده و با استناد به نقشه‌های هوایی قدیمی منطقه، فقط حدود ۲۷ هکتار از این زمین‌ها را کشاورزی شناختند و مابقی را منابع ملی اعلام کردند.

هاشمیان با بیان اینکه رای دیوان عالی کشور قطعیست، گفت: با ابطال سند، این مراتع پس از بیش از ۵۰ سال دوباره به منابع طبیعی استان گلستان بازگشت.

کد مطلب 5118219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها