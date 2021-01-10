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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۰۹

تحقیق در مورد تکامل کیهان با ماهواره‌های کوچک ناسا

تحقیق در مورد تکامل کیهان با ماهواره‌های کوچک ناسا

ناسا قصد دارد با استفاده از ماهواره‌ها و بالنی کوچک در مورد نحوه تکامل کیهان و شکل‌گیری جهان تحقیقات بیشتری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به همین منظور ماهواره‌ای کوچک به نام آسپرا توسط ناسا به فضا پرتاب می‌شود تا در مورد تکامل کهکشان راه شیری تحقیق کند.

وظیفه اصلی این ماهواره تحقیق در مورد اشعه ماورا بنفش متصاعد شده از گازهای داغ و سوزان فضاست که از کهکشانی به کهکشان دیگر منتقل می‌شوند. جداسازی و تفکیک این گازها و شناسایی منشأ هر یک از آنها وظیفه ماهواره دیگری به نام پاندروا خواهد بود که در مورد ۲۰ ستاره و ۳۹ سیاره تحقیق می‌کند.

ماهواره دیگری به نام استار برست نیز در مورد اشعه‌های گاما متصاعد شده بعد از ادغام ستاره‌های نوترونی و امواج جاذبه ناشی از آن تحقیق می‌کند.

بالنی که برای این تحقیق در نظر گرفته شده، PUEO نام دارد و از قطب جنوب به پرواز درمی آید. این بالن برای شناسایی سیگنال‌های نوترونی پرانرژی به کار می‌رود. کل هزینه پرتاب این ماهواره‌ها و بالن حدود ۲۰ میلیون دلار خواهد بود که در مقایسه با طرح‌های پرهزینه و چند میلیارد دلاری ناسا رقمی ناچیز محسوب می‌شود.

کد مطلب 5118221

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