هوش مصنوعی تاثیرات روانگردان بر مغز را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، گروهی از محققان یک طر ح عجیب برای بررسی تأثیر داروهای روانگردان روی مغز ارائه کرده‌اند. آنها نسخه‌های مجازی از ماده روانگردانDLT را به الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی داده و نتیجه را بررسی کردند.

طبق نشریه PsyPost این ایده در حقیقت ایجاد دوباره توهم ماده روانگردان در یک شبکه عصبی است که از روی مغز شبیه سازی شده است تا به این ترتیب محققان بهتر بتوانند مکانیسم ورای توهم ناشی از نتیجه مواد روان گردان را بررسی کنند.

طی این پژوهش محققان امپریال کالج لندن و دانشگاه ژنو توانسته‌اند توهمات ناشی از ماده روانگردان DMT را با استفاده از شبکه‌های عصبی قدرتمندی که تصویر می‌سازند، بازسازی کنند.

نتایج این تحقیق در نشریه Neuroscience of Consciousness منتشر شده است. پژوهشگران معتقدند این تحقیق نشان داد الگوریتم‌های مذکور می‌توانند ابزار مناسبی برای نشان دادن تأثیر مواد روانگردان باشند.