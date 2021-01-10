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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۱۱

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی:

تکمیل پایگاه کوهستان قاین نیازمند ۴ میلیارد ریال اعتبار است

تکمیل پایگاه کوهستان قاین نیازمند ۴ میلیارد ریال اعتبار است

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: تکمیل پروژه پایگاه کوهستان قاین نیازمند چهار میلیارد ریال اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از پایگاه کوهستان در حال احداث قاین بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۹۷ در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر با ۲۱۸ متر زیربنا آغاز شده است.

وی از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی پروژه خبر داد و افزود: اتمام این پروژه نیازمند ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار است.

رضایی خواستار همکاری متولیان برای تامین مالی پروژه شد و گفت: احداث اینگونه از پروژه ها نقش بسزایی در افزایش سرعت عملکرد نیروها در رسیدگی به حوادث احتمالی و کاهش خسارت ها دارد.

سلمان اسحاقی، نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید بیان کرد: نیروهای هلال احمر به عنوان سربازان خط مقدم در صحنه ها و حوادث هستند.

وی اعتماد مردم به نیروهای هلال احمر را سرمایه ای عظیم دانست و افزود: حضور به موقع نیروها در صحنه حوادث و سرعت و دقت در امدادرسانی ها باعث جلب رضایت مردم شده است.

اسحاقی با اشاره به پروژه احداث پایگاه کوهستان قاین بیان کرد: در راستای جلب مشارکت ۳۰۰ میلیونی خیرین برای تکمیل این پروژه قول همکاری می دهیم.

گفتنی است طی این سفر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به همراه نماینده مردم قاین و زیرکوه از پایگاه های امداد و نجات جاده این شهرستان بازدید کرده و با اعضای جوانان نشستی صمیمی برگزار کردند.

کد مطلب 5118253

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