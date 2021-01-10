تکمیل پایگاه کوهستان قاین نیازمند ۴ میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از پایگاه کوهستان در حال احداث قاین بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۹۷ در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر با ۲۱۸ متر زیربنا آغاز شده است.

وی از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی پروژه خبر داد و افزود: اتمام این پروژه نیازمند ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار است.

رضایی خواستار همکاری متولیان برای تامین مالی پروژه شد و گفت: احداث اینگونه از پروژه ها نقش بسزایی در افزایش سرعت عملکرد نیروها در رسیدگی به حوادث احتمالی و کاهش خسارت ها دارد.

سلمان اسحاقی، نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید بیان کرد: نیروهای هلال احمر به عنوان سربازان خط مقدم در صحنه ها و حوادث هستند.

وی اعتماد مردم به نیروهای هلال احمر را سرمایه ای عظیم دانست و افزود: حضور به موقع نیروها در صحنه حوادث و سرعت و دقت در امدادرسانی ها باعث جلب رضایت مردم شده است.

اسحاقی با اشاره به پروژه احداث پایگاه کوهستان قاین بیان کرد: در راستای جلب مشارکت ۳۰۰ میلیونی خیرین برای تکمیل این پروژه قول همکاری می دهیم.

گفتنی است طی این سفر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به همراه نماینده مردم قاین و زیرکوه از پایگاه های امداد و نجات جاده این شهرستان بازدید کرده و با اعضای جوانان نشستی صمیمی برگزار کردند.