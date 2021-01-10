  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۰۵

رئیس مطبوعات اداره‌کل ارشاد اسلامی کردستان:

انتخابات هشتمین دوره خانه مطبوعات کردستان ۲۴ دی ماه برگزار می‌شود

انتخابات هشتمین دوره خانه مطبوعات کردستان ۲۴ دی ماه برگزار می‌شود

سنندج- رئیس اداره امور فرهنگی، مطبوعات و رسانه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: با ثبت‌نام ۲۱ کاندیدا در بخش‌های مختلف روز ۲۴ دی ماه انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فلاحی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از به حدنصاب نرسیدن تعداد کاندیداها در فراخوان آذرماه انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره خانه مطبوعات استان دوباره فراخوان رسمی برای برگزاری این رویداد در دی ماه منتشر شد.

وی افزود: بر اساس فراخوان رسمی که در نشریات محلی استان منتشر شده و در سایت خانه مطبوعات هم درج شده است مهلت قانونی اعلام نامزدی ۱۹ دی ماه بود که پس از پایان این مهلت ۲۱ نفر از فعالان رسانه‌ای عضو خانه مطبوعات برای شرکت در انتخابات اعلام نامزدی کردند.

رئیس اداره امور فرهنگی، مطبوعات و رسانه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات کردستان هفت نفر است که سه نفر از این تعداد را خبرنگاران رسانه‌های استان ،۲ نفر را مدیران مسئول نشریات و پایگاه‌های خبری، یک نفر سرپرستی خبرگزاری‌های سراسری و یک نفر هم سرپرستی نمایندگی رسانه‌های سراسری در استان تشکیل می‌دهند و برای سه سال انتخاب خواهند شد.

فلاحی افزود: در این دوره در بخش خبرنگاران هفت نفر، در بخش مدیران مسئول چهار نفر، در بخش سرپرستی خبرگزاری‌های سراسری یک نفر و در بخش نمایندگی روزنامه‌های سراسری چهار نفر اعلام نامزدی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره از انتخابات هیأت مدیره اعضای خانه مطبوعات برای یک سال نیز دو نفر بازرس را انتخاب می‌کنند که برای این بخش نیز پنج نفر اعلام نامزدی کرده اند.

فلاحی اعلام کرد: انتخابات هیأت مدیره و بازرسین خانه مطبوعات استان کردستان در روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه از طریق سامانه رسمی خانه‌های مطبوعات کشور به صورت الکترونیکی از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5118267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها