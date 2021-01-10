به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فلاحی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از به حدنصاب نرسیدن تعداد کاندیداها در فراخوان آذرماه انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره خانه مطبوعات استان دوباره فراخوان رسمی برای برگزاری این رویداد در دی ماه منتشر شد.

وی افزود: بر اساس فراخوان رسمی که در نشریات محلی استان منتشر شده و در سایت خانه مطبوعات هم درج شده است مهلت قانونی اعلام نامزدی ۱۹ دی ماه بود که پس از پایان این مهلت ۲۱ نفر از فعالان رسانه‌ای عضو خانه مطبوعات برای شرکت در انتخابات اعلام نامزدی کردند.

رئیس اداره امور فرهنگی، مطبوعات و رسانه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات کردستان هفت نفر است که سه نفر از این تعداد را خبرنگاران رسانه‌های استان ،۲ نفر را مدیران مسئول نشریات و پایگاه‌های خبری، یک نفر سرپرستی خبرگزاری‌های سراسری و یک نفر هم سرپرستی نمایندگی رسانه‌های سراسری در استان تشکیل می‌دهند و برای سه سال انتخاب خواهند شد.

فلاحی افزود: در این دوره در بخش خبرنگاران هفت نفر، در بخش مدیران مسئول چهار نفر، در بخش سرپرستی خبرگزاری‌های سراسری یک نفر و در بخش نمایندگی روزنامه‌های سراسری چهار نفر اعلام نامزدی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره از انتخابات هیأت مدیره اعضای خانه مطبوعات برای یک سال نیز دو نفر بازرس را انتخاب می‌کنند که برای این بخش نیز پنج نفر اعلام نامزدی کرده اند.

فلاحی اعلام کرد: انتخابات هیأت مدیره و بازرسین خانه مطبوعات استان کردستان در روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه از طریق سامانه رسمی خانه‌های مطبوعات کشور به صورت الکترونیکی از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر برگزار خواهد شد.