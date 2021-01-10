پاسخ مسئولان به دغدغه شهروندان/ ابلاغی برای بازگشایی مدارس نداریم

مهدی گلدانی مقدم در گفت و گو با مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر دغدغه شهروندان در خصوص بازگشایی مدارس، بیان کرد: آموزش و پرورش تابع ستاد ملی کرونا در کشور و استان، بخشنامه و دستورالعمل های وزارتخانه است.

وی با بیان اینکه هنوز بخشنامه ای به صورت رسمی در خصوص بازگشایی مدارس به ما ابلاغ نشده است، افزود: در صورت ابلاغ دستورالعمل، بازگشایی مدارس اجرایی می شود.

دبیر ستاد کرونای آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: خوشبختانه تاکنون در زمینه آموزش مجازی، خراسان جنوبی یکی از استان های پیش رو در کشور بوده است‌.

گلدانی مقدم با بیان اینکه در نقاط دارای اینترنت، آموزش مجازی به خوبی جریان داشته است، افزود: همچنین در نقاط فاقد اینترنت آموزش ها از طریق تلویزیون ارائه و پیگیری شده است.

وی اظهار کرد: بنا به درخواست خانواده ها، معلم ها در برخی از نقاط کم جمعیت به صورت حضوری و رعایت کامل موارد بهداشتی پای کار بوده اند.