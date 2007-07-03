آذری ها خواستار تعامل فرهنگی و ادبی بیشتر با ایران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این ایران شناسان دیروز طی نشستی در رایزنی فرهنگی کشورمان در باکو، ایران را کشوری دارای فرهنگ و تمدن غنی و مملو از معنویات خواندند و علاقه ‌مندی خود را برای استفاده از گنجینه ادبیات و شعر فارسی ابراز کردند.

"شاهین فاضل" یکی از ایران شناسان گفت: اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان ملت‌های ایران و جمهوری آذربایجان به‌حدی است که هرچه در این زمینه کار شود باز هم کم خواهد بود.

وی افزود: وظیفه حکم می‌ کند که همکاری های ایران شناسان ، نویسندگان و متفکران جمهوری آذربایجان با ادبا ، نویسندگان و متفکران جمهوری اسلامی ایران در زمینه برگزاری همایش های مشترک ، ترجمه کتب ادبی و آثار شعری بیش از پیش گسترش یابد.

"شفق علی بیلی" یکی دیگر از حاضران هم گفت: ایران کشوری پر از معنویات ، فرهنگ و ادبیات غنی و دارای نسل جوان علاقه‌مند به علم و ادبیات است که ما آن را در همایش فضولی شناسی به عینه دیدیم.

وی افزود:علاوه بر این، نزدیکی فرهنگی و تاریخی دو کشور موجب علاقه فراوان ما به ایران و فرهنگ ایرانی شده است و معتقدیم که فرهنگ شرق و اسلامی را نباید تکه تکه کرد بلکه باید همگی با جدیت و هم صدا برای معرفی آن تلاش کرد.

ایران شناسان آذری در این نشست از ایران به خاطر برگزاری همایش فضولی شناسی در دانشگاه ارومیه و از همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در زمینه اعزام به این همایش قدردانی کردند.

حمید صفری معاون رایزنی فرهنگی ایران در باکو هم از ابراز علاقه ایران شناسان آذری به فرهنگ وادبیات کشورمان تقدیر و ابراز امیدواری کرد که این ارتباطات و علاقه متقابل بین محافل فرهنگی و ادبی دو کشور هر چه بیشتر گسترش یابد.

همایش دو روزه " فضولی شناسی " با حضور محققان و دانشمندان زبان و ادبیات فارسی، ترکی و عربی ‪ ‪ ۲۵و 24خرداد ماه در ارومیه برگزار شد.

"ملامحمد فضولی" شاعر و ادیب دوره صفویه با تسلط به سه زبان فارسی، ترکی و عربی اشعارش را نیز به این زبان‌ها سروده و دیوان فضولی او شهرت جهانی دارد. فضولی اهل آذربایجان ایران است که در بغداد متولد و در شهر کربلای معلی به خاک سپرده شده است.