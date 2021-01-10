آلودگی هوای اصفهان روی موج افزایشی است / شاخص کیفی ۱۸۰

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کیفی هوای شهر اصفهان طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ امروز اظهار داشت: در حال حاضر شاخص کنونی کیفیت هوای این شهر بر روی عدد ۱۸۰ و در شرایط قرمز قرار دارد.

وی افزود: روز گذشته نیز میانگین شاخص کیفی هوا در شهر اصفهان با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۴۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمد آباد ۱۷۰، استانداری ۱۶۴، پروین ۱۹۳، خرازی ۱۷۶ و رودکی بر روی شاخص ۱۹۷ قرار دارد، ابراز داشت: هوا در همه این مناطق در وضعیت ناسالم برای عموم است.

وی ادامه داد: کیفیت هوا در منطقه سگزی با قرار گرفتن بر روی شاخص ۹۵ در وضعیت سالم ثبت شده است.

صادقیان در خصوص کیفیت هوا در دیگر شهرهای استان اصفهان نیز ابراز داشت: کیفیت هوا در شاهین شهر و مبارکه به ترتیب با قرار گرفتن بر روی شاخص ۱۱۰ و ۱۱۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.