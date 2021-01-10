  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

واکسن ایرانی کرونا یکشنبه هفته آینده به گروه چهارم تزریق می‌شود

واکسن ایرانی کرونا یکشنبه هفته آینده به گروه چهارم تزریق می‌شود

مجری کارآزمایی بالینی واکسن کرونای ایرانی گفت: تزریق گروه سوم (۷نفر) طی امروز و فردا انجام می‌شود و در صورت تایید کمیته ایمنی واکسن، یکشنبه آینده تزریق گروه چهارم انجام می شود.

دکتر محمدرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تزریق واکسن کرونای ایرانی برای گروه سوم امروز شروع می‌شود و تا فردا ادامه دارد.

مجری کارآزمایی بالینی واکسن کرونای ایرانی با بیان اینکه گروه سوم مجموعاً ۷ نفر هستند، گفت: تزریق واکسن به ۳ یا چهار نفر امروز و مابقی فردا انجام می‌شود.

صالحی خاطر نشان کرد: گروه چهارم ۱۴ نفر هستند که به احتمال زیاد تزریق واکسن کرونای ایرانی زمانیکه به تأیید کمیته ایمنی واکسن برسد، یکشنبه هفته آینده انجام می‌شود.

وی در خصوص وضعیت جسمانی گروه اول و دوم گفت: حال افرادی که واکسن کرونای ایرانی به عنوان تست انسانی به آنها تزریق شده کاملاً خوب است.

کد مطلب 5118465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهیار FR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ایول ایول خدا خیرشون بده. خلاص شیم از این ویروس لعنتی.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها