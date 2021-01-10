واکسن ایرانی کرونا یکشنبه هفته آینده به گروه چهارم تزریق می شود

دکتر محمدرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تزریق واکسن کرونای ایرانی برای گروه سوم امروز شروع می‌شود و تا فردا ادامه دارد.

مجری کارآزمایی بالینی واکسن کرونای ایرانی با بیان اینکه گروه سوم مجموعاً ۷ نفر هستند، گفت: تزریق واکسن به ۳ یا چهار نفر امروز و مابقی فردا انجام می‌شود.

صالحی خاطر نشان کرد: گروه چهارم ۱۴ نفر هستند که به احتمال زیاد تزریق واکسن کرونای ایرانی زمانیکه به تأیید کمیته ایمنی واکسن برسد، یکشنبه هفته آینده انجام می‌شود.

وی در خصوص وضعیت جسمانی گروه اول و دوم گفت: حال افرادی که واکسن کرونای ایرانی به عنوان تست انسانی به آنها تزریق شده کاملاً خوب است.