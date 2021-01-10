به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «فالح الخزعلی» نماینده پارلمان عراق به تحریم «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد شعبی توسط ایالات متحده آمریکا واکنش نشان داد و این اقدام را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تأکید کرد: ایالات متحده آمریکا از طریق این دست اقدامات تلاش می‌کند تا بحران‌های داخلی خود را به بیرون صادر کند. این نماینده پارلمان عراق در ادامه گفت: در مقابل تحریم‌های آمریکا، اخراج نیروهای خارجی از عراق و از جمله نیروهای آمریکایی، به یک وظیفه ملی و وجدانی تبدیل می‌شود.

روز جمعه بود که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه مسئولان گروه‌های مقاومت عراق وضع کرد. این وزارتخانه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد شعبی را جز فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. وزارت خزانه داری آمریکا این اقدام خصمانه را به بهانه‌های مرتبط با مسائل حقوق بشری انجام داده است.

اقدام آمریکا در تحریم رئیس سازمان حشد شعبی واکنش‌های مختلفی را در داخل و خارج از عراق به دنبال داشت. بسیاری از احزاب، جریان‌ها و شخصیت‌ها در داخل عراق و خارج از آن، این اقدام واشنگتن را محکوم کردند. در همین ارتباط، سازمان حشد شعبی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت اقدام آمریکایی‌ها، اعلام کرد: «ما به فالح الفیاض که دولت ایالات متحده آمریکا او را برای خود دشمن می‌پندارد، تبریک می گوییم».

از سوی دیگر، حزب الله لبنان نیز در خصوص اقدام خصمانه آمریکا در زمینه تحریم فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد شعبی عراق یک بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «این اقدام آمریکا در راستای سلسله جنایات پی در پی این کشور علیه ملت عراق صورت گرفت. آمریکایی‌ها بعد از جنایت ترور شهید ابومهدی المهندس معاون رئیس سازمان حشد شعبی، این بار اقدام به تحریم رئیس این سازمان کرده‌اند».