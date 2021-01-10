به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن پیشکسوتان صنعت چاپ با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره ملی چاپ گفت: نمایش روش تربیت استاد – شاگردی و توانمندی‌های واحدهای صنفی مختلف در این جشنواره یک ضرورت است و نقاط ضعف و قوت ما را در این حوزه آشکار می‌کند.

خمسه‌پور ادامه داد: همین که معاونت فرهنگی و مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنوز به فکر حوزه چاپ هستند مایه دلگرمی و امید در میان فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه است.

وی همچنین درباره مزیت رقابتی جشنواره چاپ عنوان کرد: توجه به افرادی که با تکیه بر توانایی، ابزار محدود و مواد نامرغوبی که در دسترس‌شان است توانسته‎اند این صنعت را به روز نگه دارند قابل تقدیر است.

وی با اظهار امیدواری از رویکرد جدید جشنواره افزود: امسال در جشنواره بیشتر به چاپِ بسته‎بندی توجه می‌شود و این موضوع خیلی اهمیت دارد زیرا بسته‌بندی نه تنها حیات اقتصادی چاپخانه‌ها بلکه حیات صادراتی کشور را نیز متحول خواهد کرد.

خمسه‌پور با بیان اینکه مفهوم مسابقه یعنی اینکه افراد برای نمایش توانمندی‌های خود با همدیگر رقابت می‌کنند، گفت: البته این موضوع یک بخش از مساله است و بخش دیگر آن به این برمی‌گردد که شرایط در حوزه ابزار و مواد اولیه به‌گونه‌ای شود که در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم نه فقط در داخل کشور.

وی تاکید کرد: امیدوارم برگزاری این جشنواره نوعی تشویق و دلگرمی برای جوان‌ها و تازه‌کارهای صنعت چاپ باشد برای اینکه تشویق شوند و راه خود را در این حوزه ادامه دهند و بدانند که کارها و خدماتی که ارائه می‌کنند جایی دیده می‌شود.

خمسه‌پور در بخش دیگر صحبت‌های خود به بخش تقدیر از پیشکسوتان صنعت چاپ اشاره کرد و ادامه داد: با تقدیر و تجلیل از پیشکسوت‌هایی که دهه‌های بسیاری از زندگی خود را در چاپخانه گذرانده‌اند و الان هم مشغول کار هستند دلگرمی خوبی را به آن‌ها منتقل می‌کنیم. از سوی دیگر ارزش و اعتبار آن‌ها نزد خانواده و جامعه نمایان می‌شود و موجب خواهد شد که سایر دست‌اندرکاران این حوزه هم با الگوپذیری از این افراد به فعالیت خود ادامه دهند زیرا این افراد از نظر کار فنی و اخلاق الگوی صنف هستند.