وضعیت کرونا در روستاهای مازندران رنگ بندی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان پیش ازظهر یکشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه وفاق و همدلی خوبی در مجموعه مدیریتی استان ایجاد شده است، افزود: در شروع فصل کرونا جزو استانهای اولی بودیم که درگیر شدیم.
وی اظهار داشت: مازندران با توجه به مختصات خاصش، نزدیکی به تهران و شاهراه بین المللی بودن و جذابیتهای طبیعی و تراکم جمعیت زودتر از سایر استانها درگیر بیماری شده است.
وی افزود: خلاقیتها و طرحهای خوبی برای مقابله با بیماری طی یکسال گذشته اجرا شده اما کنترل جمعیت شناور نسبت به سایر استان سختتر بوده است.
حسین زادگان با اشاره به شرایط سخت فعالیت برای اصناف در استان خواستار اعمال رنگ بندی ها ی شهرهای نارنجی برای فعالیت اصناف شد و گفت: هرچند اصناف اصناف تاکنون همراهی خوبی برای مهار کرونا داشتهاند.
حسین زادگان شیوع کرونا در روستاها را از دیگر دغدغهها بیان کرد و گفت: طرح رنگ بندی روستاها از آبی تا قرمز نیز طراحی و تهیه شده است.
استاندار مازندران اعمال و تشدید محدودیتهای تردد و جلوگیری از صدور کارتها و برگههای تردد را از دیگر خواستهها بیان کرد و گفت: باید تردد خودروهای غیربومی به استان جلوگیری شود.
وی تکمیل پروژههای ناتمام درمانی و بهداشتی را از دیگر خواستهها ذکر کرد و گفت: برای مدیریت کرونا و تأمین تجهیزات تاکنون چهار هزار میلیارد به استان اعتبار داده شده است.
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