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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۲۷

معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان تاکید کرد:

ضرورت مراقبت و رهگیری مبتلایان به کرونا در زنجان

ضرورت مراقبت و رهگیری مبتلایان به کرونا در زنجان

زنجان-معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، بر ضرورت مراقبت، رهگیری و بیماریابی تاکید کرد و گفت: تحلیل‌ها نشان می دهد پیک سوم بهتر از پیک دوم بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صائینی ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد کرونای استان در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه در سطح شهرستان زنجان الگوی قابل قبول و مناسب در زمینه اجرای طرح شهید سلیمانی ارائه شده است، گفت: باید این مهم در سطح استان یکپارچه شود.

وی برلزوم ضرورت مراقبت، رهگیری و بیماریابی تاکید کرد و افزود: تحلیل‌ها نشان دهنده پیک سوم بهتر از پیک دوم بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه فوتی‌ها و بستری‌های کرونا در استان کاهش یافته است، گفت: رهگیری وضعیت بیماران در منزل، محل کار و روابط اجتماعی یکی از مهمترین عوامل کنترل بیماری است که موجب می‌شود تا تعداد بیماران کاهش یابد.

صائینی تاکید کرد: به ازای هر فرد مثبتی باید حداقل ۱۰ تست انجام شود و برای ۱۰ نفر بیمار مثبت حداقل باید ۵۰ تا ۱۰۰ تست انجام شود تا میزان بیماریابی استان به زیر ۱۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه در استان زنجان بین ۶ تا هفت نفر رصد می‌شود، افزود: اجرای درست بیماریابی هوشمند موجب کنترل بیماری می‌شود که باید در این زمینه دقت شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ابراز کرد: هدف از کمک سپاه و بسیج به بیماری کرونا وارد نشدن به پیک چهارم و پنجم و کاهش مرگ و میر است.

صائینی ابراز داشت: میزان مرگ زیر دو نفر و بستری‌ها کمتر از ۱۰ نفر است و برای مدیریت بیماری کووید ۱۹ نسخه‌ای پیچیده شده است که می‌تواند این بیماری را کنترل کند.

کد مطلب 5118528

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