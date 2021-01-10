به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی اظهار داشت: به منظور حمایت از بخش کشاورزی و تولیدات داخلی، طرح جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان شبستر به اجرا در آمد.

وی در ادامه افزود: در این طرح مأموران انتظامی "شبستر" در اجرای احکام قضائی ۲۳۳ واحد ویلای غیر قانونی در زمین‌های کشاورزی که اقدام به تغییر کاربری غیر مجاز کرده بودند را شناسایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه پس از هماهنگی‌های لازم، در عملیاتی ضربتی واحدهای ساختمانی و اراضی محصور با رعایت کلیه حقوق شهروندی و ضوابط تخریب شدند، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی از چنگ زمین خواران آزاد و در اختیار بخش کشاورزی و زراعی این شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه واحدهای ساختمانی و سازه‌های ایجاد شده در این زمین‌ها تخریب شد، گفت: ارزش ریالی این زمین‌ها بنا بر اعلام کارشناسان بالغ بر ۱,۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است و با اجرای این طرح بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی از چنگ سوداگران زمین خارج و در اختیار بخش کشاورزی و زراعت شهرستان شبستر قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از شهروندان درخواست کرد قبل از خرید هرگونه زمین و باغ و یا احداث بنا و حصارکشی، نسبت به دریافت مجوز لازم از مراجع ذیصلاح در مورد موقعیت و شرایط زمین برای خریداری و یا هرگونه ساخت و ساز از اداره جهاد کشاورزی محل مورد نظر خود استعلام کنند.