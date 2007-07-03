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۱۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۴

راهبردهای تازه مدیران باید در جلسات ارائه شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاونت سیاسی - انتظامی فرمانداری شهرستان کرج گفت: سکوت مدیران شرکت کننده در جلسات و کارگروه ها که نیاز به نظرات کارشناسی دارد جایز نیست و راهبردهای تازه مدیران باید در جلسات ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز علیرضا بلاغت نیا در کار گروه بهداشت و درمان شهرستان کرج اظهار داشت: مدیران شرکت کننده در کارگروه های مختلف که برای رفع معضلات و مسائل شهرستان برگزار می شود به ارائه نظرات و پیشنهادات نو و کاربردی بپردازند.

وی افزود: در کارگروه ها و جلسات نباید دو تا سه نفر متکلم وحده و مابقی مدیران تنها شنونده باشند بلکه تفکرات جدید می تواند راهبردهایی را درجهت حل مشکلات فراهم کند.

این مسئول به غیبت مدیران در کارگروه ها اشاره کرد و تاکید کرد: تاکنون 13 مورد اخطار به مدیران غائب درجلسات داده شده است و به دلیل عدم حضور این مدیران مسائل مربوط به سازمان های آنان مسکوت باقی می ماند.

بلاغت نیا یادآور شد: همچنین مدیران باید در فاصله کارگروه ها که بیش از یک ماه است با فرمانداری و دبیرخانه این جلسات تماس برقرار کرده و موانع های موجود در خصوص دستور عمل ها و مصوبه ها را برطرف کنند.

کد مطلب 511855

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