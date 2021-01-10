جشنواره مرز امن به مناسبت یادواره شهدای مرزبان کرمانشاه برگزار شد

محمد فخرالدین دوست بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اولین یادواره شهدای مرزبان استان کرمانشاه و در آخرین روزهای دهه بصیرت و ایام گرامیداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، نگارخانه تالار وحدت کرمانشاه میزبان آثار منتخب جشنواره ملی مرز امن، با هدف بیان تلاش‌های مرزبانان غیور ایران اسلامی بود.

وی افزود: در این نمایشگاه که به مدت سه روز برگزار شد، تعداد ۳۰ اثر با محوریت انعکاس تلاش‌ها، فداکاری‌ها و ایثارگری‌های مرزبانان شجاع میهن با زبان هنر، در معرض دید علاقمندان گذاشته شد.

مسئول خانه کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: جشنواره ملی مرز امن در راستای تأکید، تبیین و ترویج شعار کالای ایرانی و بیان نقش، فداکاری‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان مرزهای کشور در حفظ امنیت، آرامش و آسایش روحی و روانی، ظهور آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور برنامه ریزی و برگزار گردید.