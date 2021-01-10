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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۷:۵۳

مسئول خانه کاریکاتور حوزه هنری کرمانشاه:

جشنواره مرز امن به مناسبت یادواره شهدای مرزبان کرمانشاه برگزار شد

جشنواره مرز امن به مناسبت یادواره شهدای مرزبان کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- مسئول خانه کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: به مناسبت اولین یادواره شهدای مرزبان استان کرمانشاه، جشنواره مرز امن با هدف بیان تلاش‌های مرزبانان غیور ایران اسلامی برگزار شد.

محمد فخرالدین دوست بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اولین یادواره شهدای مرزبان استان کرمانشاه و در آخرین روزهای دهه بصیرت و ایام گرامیداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، نگارخانه تالار وحدت کرمانشاه میزبان آثار منتخب جشنواره ملی مرز امن، با هدف بیان تلاش‌های مرزبانان غیور ایران اسلامی بود.

وی افزود: در این نمایشگاه که به مدت سه روز برگزار شد، تعداد ۳۰ اثر با محوریت انعکاس تلاش‌ها، فداکاری‌ها و ایثارگری‌های مرزبانان شجاع میهن با زبان هنر، در معرض دید علاقمندان گذاشته شد.

مسئول خانه کاریکاتور حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: جشنواره ملی مرز امن در راستای تأکید، تبیین و ترویج شعار کالای ایرانی و بیان نقش، فداکاری‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان مرزهای کشور در حفظ امنیت، آرامش و آسایش روحی و روانی، ظهور آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور برنامه ریزی و برگزار گردید.

کد مطلب 5118557

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