به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدرضا احمدیان امروز یکشنبه در سخنانی اظهار داشت: بازدیدهای سلامت محور و تعطیلی واحدهای صنفی پرخطر بر اساس مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا و واحدهای غیر ضرور و استمرار اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، همواره در دستور کار قرار دارد.

وی به نتیجه این اقدامات اشاره کرد و افزود: ۱۴۶ مورد بازدید کنترلی و نظارتی انجام و ۷۹ مورد تذکرات لسانی به واحدهای غیر ضرور جهت تعطیلی ارائه شده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لرستان از ارائه ۲۲ مورد اخطار پلمب به واحدها به علت عدم رعایت تصمیمات ستاد کرونا خبر داد و گفت: در نهایت از سوی پلیس امنیت عمومی و با مشارکت دستگاه‌های ذی ربط، ۲۲ واحد صنفی پرخطر متخلف پلمب شد.