نفرات جدیدی به اردو دعوت خواهند شد/ دوری از مسابقات مشهود بود

فریبرز عسکری سرمربی تیم ملی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از هر چیز باید خدا را شاکر باشیم که این فرصت پیش آمد که شاهد برگزاری مسابقات بعد از نزدیک به ۱۰ تعطیلی باشیم و از این بابت می‌بایست از سازمان لیگ و برنامه ریزی خوب آنها در این شرایط خاص تشکر کنیم.

وی افزود: پیش بینی می‌شد که در اوج حساسیت مسابقات و رقابت بین تیم‌ها، دوری یک ساله تکواندوکاران از «شی هاپ چانگ» مبارزه تأثیرگذار باشد، همه از میدان مسابقه دور بودند حتی در بخش قضاوت‌ها مشاهد شد که داوران هم در قیاس با قبل متفاوت بودند. اما در کل مسابقات امیدوار کننده‌ای را شاهد بودیم.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: روز جمعه جوانانی را در این مسابقات دیدم که جای پیشرفت بسیار زیادی برای آینده دارند. در اوزان پایین مبارزات خوبی را شاهد بودیم ولی همچنان در اوزان بالا مشکل داریم که باید برای رفع این مشکل برنامه ریزی خوبی صورت گیرد تا در این اوزان هم پشتوانه‌های قابل اتکایی داشته باشیم.

عسکری در مورد عملکرد ملی پوشان هم گفت: از میان ملی پوشان حاضر در لیگ چند نفری به دلیل حضور در اردو شرکت در تمرینات آمادگی جسمانی شرایط بهتری داشتند که می‌توان به سروش احمدی و میرهاشم حسینی اشاره کرد که مبارزات خوبی انجام دادند و مقتدرانه رقبا را شکست دادند. آن نفراتی هم که بیرون بودند مشخص بود که تمرین نداشتند و بعضاً اضافه وزن و شرایط دوری از تمرین در آنها مشهود بود، ولی در اندازه خود ظاهر شدند.

وی به مبارزات سجاد مردانی هم اشاره کرد و افزود: مورد سجاد کمی متفاوت با باقی تکواندوکاران است. مردانی مدتهاست در لیگ داخلی مبارزه نکرده و اصلاً با این هوگوها آشنایی نداشت. هوگوهایی که در لیگ استفاده می‌شود شرایط متفاوتی با هوگوی مورد استفاده در مسابقات برون مرزی دارد. ضرباتی را امتیاز می‌داد که برای خودش قابل باور نبود. چیزی که برای تکواندوکارانی که در لیگ بازی کردند طبیعی است. سجاد آمادگی بدنی بسیار خوبی دارد و اگر می‌خواهد همچنان در لیگ ادامه دهد باید به عنوان یک مبارز حرفه‌ای خود با این شرایط وفق دهد.

سرمربی تیم ملی در پایان گفت: در اردویی که از ۲۷ دی ماه آغاز می‌شود نفرات جدیدی دعوت خواهند شد، ولی این نفرات بواسطه عملکرد در لیگ دعوت نمی‌شوند، تمرکز ما روی المپیک است و بر اساس پارامترهای که مد نظر داریم تکواندوکاران به اردو دعوت خواهند شد. اسامی تکواندوکارانی هم که از لیگ یادداشت کردیم ان شاءالله برای اردوهای بعدی و مسابقات آتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

