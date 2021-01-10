به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نوش آفرین مؤمن واقفی و سید ابوطالب نجفی مدیرعاملین هلدینگ فناوری بانک تجارت و شرکت خدمات انفورماتیک با حضور درایران کیش همکاری‌های جدید با این شرکت پرداخت را کلید زدند.

پیشتازی ایران کیش در شاپرک ۲

نوش آفرین مؤمن واقفی مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت در این باره اظهار کرد: شرکت ایران کیش به عنوان یکی از شرکت‌های پرداخت همواره توانسته نقش پیشرو در صنعت کشور را ایفا کند. این ویژگی باعث می‌شود تا شرکت‌های بزرگ مانند شرکت خدمات انفورماتیک برای همکاری با ایران کیش تمایل بیشتری از خود نشان دهند.

وی افزود: با نفوذ ایران کیش در فضای بازار و طرح‌های نو آورانه ای که این شرکت خصوصاً در یک ساله اخیر داشته است، همکاری اخیر می‌تواند تحول بزرگی را هم در صنعت پرداخت و هم بانک تجارت به عنوان یکی از سهامداران عمده ایران کیش رقم زند.

واقفی گفت: در بحث شاپرک ۲ ایران کیش اولین شرکتی بود که اعلام همکاری کرد و همراستا با شرکت خدمات، مسیر را پیمود تست‌ها را پشت سر گذاشت و ارتقای سوئیچ شکل گرفت. در این زمینه هم افزایی بسیار خوبی وجود داشت، البته ورود اولین شرکت پرداخت در این زمینه نیز بار مسائل فنی قابل توجهی به سمت ایران کیش آورد. اما تیم این شرکت از عهده آن بار فنی به خوبی برآمد. از سویی دیگر امیدواریم که بتوانیم این فضای پیشرو را با همکاری و تعاملی که با شرکت خدمات انفورماتیک خواهیم داشت ادامه دهیم.

وی افزود: تست‌ها ی لازم به عمل آمده و به نظر می‌رسد به زودی بهره برداری‌هایی از سرویس‌های مورد نظر ایران کیش و شرکت خدمات صورت بگیرد.

سرویس‌های جدیدی را ارائه می‌دهیم

داوود کریم زادگان معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک نیز گفت: شرکت کارت اعتباری ایران کیش در حال حاضر تنها شرکتی است که سوئیچ خود را از شرکت خدمات تأمین کرده است و در بازار رقابتی بین شرکت‌های پرداخت، جایگاه این شرکت و بهبود آن برای ما بسیار اهمیت دارد، یکی از هدف گذاری‌های ما نیز در همین زمینه است. توسعه سرویس‌های جدید با حضور شرکت ایران کیش صورت می‌گیرد. تلاش این است که با همراهی که از سمت ایران کیش داریم تست‌های اولیه خود را روی استانداردهای جدید پایدار و به بازار معرفی کنیم.

وی افزود: ما در ارتقای شاپرک به شاپرک ۲ همراهی ایران کیش را داشتیم. ایران کیش امروز اولین شرکت پرداخت است که کاملاً عملیاتی به شاپرک ۲و ارد شده است.

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