به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی در شانزدهمین برنامه از سلسله نشست‌های گفتگوی هفته که باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین وزارت آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های مختلف کشور و با موضوع گفتگو بر محور تحول با حضور مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، اعضای شورای معاونان، مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و روسای ۷۶۰ منطقه آموزش‌وپرورش کشور به‌صورت ویدئوکنفرانس و از طریق شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) برگزار شد، بابیان اینکه اقتضای تخصصی شدن امور این بوده است که کارها را تقسیم‌بندی کنند و به دستگاه‌ها بسپارند، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های هر مدیر برقراری هماهنگی بین اجزای تفکیک‌شده از یکدیگر است تا محصول حرکت آنان محصول هماهنگی باشد و یکی از چالش‌های مهم جامعه ناکامی در این هماهنگی‌ها است.

وزیر آموزش‌وپرورش عنوان کرد: وزارت ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش حوزه‌های مشترکی برای همکاری دارند و الگویی که برای این همکاری مطرح است هم‌راستا و هم‌جهت کردن مأموریت‌ها است تا محصول عملکرد دو دستگاه، اهداف را بهتر از پیش محقق کند.

وی تأکید کرد: قاطع‌ترین، مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه تأثیر بر آینده یک سرزمین، تأمین سلامت روان و جسم یک جامعه، کاستن از آسیب‌های اجتماعی، افزایش توان ملی و تسهیل و تسریع رشد و توسعه کشور از طریق فرصت آموزش است زیرا هیچ فرصتی در کشور غنی‌تر از فرصت آموزش برای تأثیرگذاری پایدار نیست.

حاجی میرزایی با تأکید بر اینکه هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند مستقل از آموزش‌وپرورش اهداف خود را محقق کند، عنوان کرد: به دنبال ایجاد همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های کشور هستیم. سلامت جسمی دانش‌آموزان جز مأموریت‌های آموزش‌وپرورش است، در سند تحول تعریفی از تربیت‌شده است که اجرای آن در ساحت‌های متنوعی امکان‌پذیر است، همچنین باید تمام ساحت‌ها رشد متوازن داشته باشند.

وزیر آموزش‌وپرورش بابیان اینکه یکی از مأموریت‌های جدی آموزش‌وپرورش تأمین سلامت جسمی دانش‌آموزان است، افزود: در طرح کوچ یک حرکت بی‌سابقه انجام دادیم و آمار دقیقی از وضعیت جسمی جمعیت ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش این طرح به دست آوردیم.

وی نقش آموزش‌وپرورش را در بهبود ورزش همگانی مهم قلمداد کرد و درباره زمینه‌های همکاری با وزارت ورزش گفت: ۱۱۰ هزار مدرسه داریم که هر یک می‌توانند یک کانون ورزشی باشند و فضایی را برای ورزش همگانی فراهم کنند. اکنون با فعالیت در بستر شبکه شاد، ازنظر انتقال مهارت‌های جسمی و ورزشی فیلم‌های آموزشی خوبی در دسترس دانش‌آموزان است.