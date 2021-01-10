جامعه نیازمند تولید محتوا در حوزه مهدویت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر یکشنبه در دیدار با دست اندکاران مهدویت بیان کرد: برای تولید برنامه های تببین مهدویت و ورود به دانشگاه ها و آموزش و پرورش هموراه باید با متخصصین امر در ارتباط بود.

وی تاکید کرد: همچنین باید برای تولید برنامه های مختلف آموزشی زوایای گوناگون سنجیده و با مشورت اساتید خبره در سطح کشور اقدامات انجام شود.

آیت الله عبادی بیان کرد: انتظار می رود طی بازه ای مشخص، محتواهای لازم در راستای موضوعات مهدویت تولید، و بر اساس زمانبندی نسبت به انتشار منظم آن اقدام شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین توسعه معلومات کلاسیک و انجام برنامه های میدانی در بین مردم نیازمند ارتباط مکرر با متخصصین و اساتید امر مهدویت بوده که می طلبد مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ همواره جاهلیت همراه جامعه بشری بوده است، گفت: اگر جاهلیت از روی ندانستن باشد با آگاه سازی و افزایش علم از بین می رود.

آیت الله عبادی با بیان اینکه جاهلیتی که از روی لجبازی و انکار است را به راحتی نمی توان بر طرف کرد، گفت: در پرونده های موجود در دادگاه، طرفین پرونده می دانند که مقصر کیست، ولی آنچنان از خودش دفاع می کند که قاضی تحت تاثیر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین کشورهای استعمارگر می دانند که حقوق مللی که از آن حرف می زنند، بیهوده بوده و به آن عمل نمی کنند ولی همواره از آن دفاع می‌کنند.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی افزود: ایجاد فرقه‌‎های مختلف و شبهات دینی و مذهبی از برنامه های کشورهای استعمارگر مانند انگلیس است که می دانند حق با کیست، اما باز هم اختلاف ایجاد می‌کنند.