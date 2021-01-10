یک پایگاه سلامت خیرساز در روستای سنجر دزفول کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین سلامت دزفول پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین کلنگ زنی این پایگاه سلامت در روستای سنجر، اظهار کرد: این مجمع از سال ۹۱ آغاز به کار کرده است و در این مدت ۲۱ پروژه شامل هشت پایگاه سلامت شهری و روستایی، پنج مرکز جامع سلامت، چهار پایگاه اورژانس ۱۱۵، سه خانه بهداشت و یک مرکز دیالیز ساخته است.

علیرضا مجدی نسب افزود: این پایگاه سلامت نیز بیست و دومین پروژه مجمع خیرین سلامت دزفول است که به همت خانواده نیکوکار مرحوم عبدالرحیم عیدیان عملیات اجرایی آن از امروز آغاز شد.

وی اعتبار پیش‌بینی شده برای احداث این پایگاه سلامت را ۱۵ میلیارد ریال برشمرد و گفت: خانواده نیکوکار مرحوم عبدالرحیم عیدیان تمام اعتبار احداث این پایگاه را تقبل کرده‌اند.

رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین سلامت دزفول با بیان اینکه خیرین حوزه سلامت دزفول تاکنون ۳۰ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی را به انجمن‌های درمانی اهدا کرده‌اند، عنوان کرد: خیران دزفول همچنین از ابتدای شیوع کرونا تاکنون به منظور مقابله با این ویروس، ۷۰ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی را به بیمارستان گنجویان اهدا کرده‌اند.

حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی، امام جمعه دزفول از خانواده نیکوکار عیدیان تقدیر کرد و گفت: گویا یک یا دو پایگاه سلامت در دزفول همچنان تجهیز نشده‌اند که لازم است دانشگاه علوم پزشکی اهتمام ویژه‌ای را به تجهیز این پایگاه‌ها داشته باشد.

به گزارش مهر، امام جمعه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، رئیس مرکز بهداشت دزفول، بخشدار و جمعی دیگر از مسئولان در آئین آغاز ساخت این پایگاه سلامت در روستای سنجر حضور داشتند.