«طرح نشان لارستان» در دستور اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیدبخش بعد از ظهر یکشنبه در نخستین جلسه اتاق فکر شورای فرهنگ عمومی لارستان که با حضور حجت‌الاسلام سیدمختار موسوی خرم، امام جمعه و اعضا تشکیل شد، گفت: تاکید بر اجرایی شدن سرفصل‌های ۱۵ گانه مقام معظم رهبری در دستور کار اطاق فکر شورای فرهنگ عمومی لارستان قرار گرفت.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس با بیان سرفصل‌های ۱۵ گانه مقام معظم رهبری پیرامون شورای فرهنگ عمومی، به ارائه گزارش از فعالیت‌ها و روند انتخاب و تشکیل اعضای اتاق فکر پرداخت و پیش نویس «طرح نشان لارستان» را به عنوان اولین قدم در کسب تضارب آرای اعضا اتاق فکر مطرح کرد.

حجت‌الاسلام سیدمختار موسوی خرم امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی لارستان نیز در این نشست با اعلام اینکه پویایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این منطقه در زمان فعلی و حضور مهدی امیدبخش به عنوان سرپرست فرهنگ و ارشاد لارستان، جای تقدیر و تشکر دارد، گفت: پیشبرد امور در استفاده ظرفیت‌هایی که الزام قانونی دارند و همچنین به کارگیری افراد بر اساس قانون‌ها و دستورالعمل‌های موجود جهت پیشگیری از بروز مشکلات مورد تاکید است.

امام جمعه لارستان در ادامه جایگاه اعضای اتاق فکر برای پیشبرد فرهنگ عمومی را بسیار حائز اهمیت دانست و تلاش و پیگیری در این امر را به عنوان یک وظیفه بیان کرد.

در بخشی دیگر از این جلسه علی طاهری از فعالان فرهنگی و استاد دانشگاه، ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری اینگونه نشست‌های کاربردی، بر مشخص شدن چارچوب‌ها و عرصه‌هایی که اتاق فکر می‌تواند در آن ورود کند، تاکید کرد و توجه بر میزان اثرمندی خروجی این جلسات در بخش‌های اجرایی شهرستان و توجه به فرآیند اداری و پشتوانه مالی ادارات جهت محقق کردن مصوبات شورای فرهنگ عمومی که ماحصل تلاش‌های اتاق فکراست را ضروری دانست.

حجت الاسلام و المسلمین سید علی اصغر نمازی از نهاد نماینده مقام معظم رهبری دانشگاه نیز پیشنهاد نامگذاری اتاق فکر را به اتاق هم اندیشی و تضارب آرا مطرح کرد تا با به چالش کشیده شدن نظرات گوناگون بهترین ایده به عنوان ماحصل این همفکری برای پشتوانه اجرایی همراه با ریل گذاری و هدف مندی باشد.

مجتبی رحماندوست از فعالان فرهنگی شهرستان لارستان نیز با مطرح کردن لزوم وجود افراد دیگر از میان اقشار مختلف مردم در اتاق فکر ضرورت دعوت از برخی نفرات دیگر را مد نظر قرار داد.

همچنین الیاس فروزان مسئول خانه فرهنگ دهکویه، بررسی مسائل به صورت جزئی و تعیین کردن گروه‌های هدف در مورد تصمیمات اتاق فکر را جهت کارایی بیشتر ضروری قلمداد کرد و بر همین اساس فراهم بودن دعوت از افراد متخصص در بخش‌های مختلف و یا دعوت از برخی نخبگان را جهت بالندگی و پیشرفت بیشتر حائز اهمیت دانست.