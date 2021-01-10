دستاوردهای نظام در دهه فجر به درستی تبیین و تشریح شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر یکشنبه در جلسه ستاد عالی دهه فجر انقلاب اسلامی با مشارکت ویدئو کنفرانسی فرمانداران سراسر استان اظهارکرد: باید دستاوردهای نظام در طول ۴۲ سال گذشته در دهه فجر به درستی تبیین شود.
وی افزود: دستاوردهای انقلاب اسلامی به مثابه فرشی ارزشمند است که توسط دولتهای مختلف در طول ۴۲ سال گذشته بافته شده و علی رغم فراز و نشیبهای بسیار زیبا و ارزشمند است.
استاندار گلستان با تأکید بر استفاده از فضای مجازی و همراهی رسانهها، بیان کرد: باید تبیین درستی نسبت به پیش از انقلاب و نظام ستمشاهی که ۵۰ سال بر مردم حکومت کرد در ابعاد مختلف صورت گیرد تا مشخص شود کشور از کجا به این نقطه از تأثیرگذاری، رشد زیرساختی و نرم افزاری رسیده است.
وی با بیان این که باید با نشان دادن و ارائه این دستاوردها اعتماد عمومی را افزایش دهیم، گفت: دیدار با مادران و پدران شهدا، آذین بندی شهرها توسط شهرداریها، همراهی تمام دستگاههای اجرایی در طول دهه فجر، همراهی مساجد در محلات و تلاش کارگروههای بیست و دوگانه در تولید برنامههای جذاب و شاخص باید مورد توجه قرار گیرد.
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