دستاوردهای نظام در دهه فجر به درستی تبیین و تشریح شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر یکشنبه در جلسه ستاد عالی دهه فجر انقلاب اسلامی با مشارکت ویدئو کنفرانسی فرمانداران سراسر استان اظهارکرد: باید دستاوردهای نظام در طول ۴۲ سال گذشته در دهه فجر به درستی تبیین شود.

وی افزود: دستاوردهای انقلاب اسلامی به مثابه فرشی ارزشمند است که توسط دولت‌های مختلف در طول ۴۲ سال گذشته بافته شده و علی رغم فراز و نشیب‌های بسیار زیبا و ارزشمند است.

استاندار گلستان با تأکید بر استفاده از فضای مجازی و همراهی رسانه‌ها، بیان کرد: باید تبیین درستی نسبت به پیش از انقلاب و نظام ستمشاهی که ۵۰ سال بر مردم حکومت کرد در ابعاد مختلف صورت گیرد تا مشخص شود کشور از کجا به این نقطه از تأثیرگذاری، رشد زیرساختی و نرم افزاری رسیده است.

وی با بیان این که باید با نشان دادن و ارائه این دستاوردها اعتماد عمومی را افزایش دهیم، گفت: دیدار با مادران و پدران شهدا، آذین بندی شهرها توسط شهرداری‌ها، همراهی تمام دستگاه‌های اجرایی در طول دهه فجر، همراهی مساجد در محلات و تلاش کارگروه‌های بیست و دوگانه در تولید برنامه‌های جذاب و شاخص باید مورد توجه قرار گیرد.

