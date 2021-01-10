به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس که نود و چهارمین جدال آنهاست ساعت ۱۶:۳۵ دقیقه فردا دوشنبه در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران برگزار خواهد شد.

محمود فکری در نشست خبری قبل از این دیدار که بعدازظهر امروز یکشنبه در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد به تشریح وضعیت تیمش برای دربی پرداخت و ابراز امیدواری کرد برنده این بازی استقلال باشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ابتدای این نشست گفت: همانطور که می‌دانید دربی حساسیت و شرایط خاص خودش را دارد و نتیجه این بازی می‌تواند اتفاقات زیادی را رقم بزند. خدا را شکر ما در بازی‌های گذشته شرایطی را به وجود آوردیم که بازیکنانمان شرایط خیلی خوبی دارند. از نظر آمادگی جسمانی و روحی شرایط خوبی داریم و امیدوارم یک بازی خوب انجام دهیم.

وی ادامه داد: خیلی برای ما مهم است و امیدوارم بتوانیم با ارائه یک بازی خوب سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم و همچنان در صدر جدول باقی بمانیم.

فکری در مورد اولین حضورش روی نیمکت استقلال در دربی گفت: حس خیلی خوبی دارم. چه زمانی که بازی می‌کردم و چه زمانی که دستیار بودم حس خوبی از حضور در دربی داشتم. الان هم که اولین تجربه سرمربیگری ام است خوشحالم و امیدوارم که اتفاق خوبی رقم بخورد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد سبک بازی بسته پرسپولیس و احتمال بازی استقلال با سه مهاجم گفت: پرسپولیس خیلی هم بسته بازی نمی‌کند. این تیم اکثراً تهاجمی بازی می‌کند. شاید بازی قبلی به خاطر شرایط بازی کمی بسته بازی کرد ولی اکثر بازی‌هایش هجومی است و برای حریفانش دردسر درست می‌کند.

فکری ادامه داد: به بازیکنانم تاکید کرده‌ام که آرامش داشته باشند و نگران نتیجه بازی نباشند. برای من خیلی مهم است که با تمام توانشان بازی کنند و آخرین انرژی‌هایشان را در زمین بگذارند. امیدوارم که بهترین اتفاق برای تیم ما رقم بخورد.

وی در مورد اینکه کدام بازیکن استقلال می‌تواند نقش محمود فکری دوران بازی کردن را در استقلال بازی کند گفت: ما الان یک تیم هستیم. تیمی یکدست و رفیق. ان شالله قدر این بازیکنان دوستان بیشتر بدانند. امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه دهیم. بازیکنانم با تمام وجودشان بازی می‌کنند و ما ۱۱ بازیکن بهتر از محمود فکری خواهیم داشت و تعویض‌هایمان هم قطعاً از محمود فکری بهتر خواهند بود.

فکری در مورد استفاده از بازیکنان جوان در دربی هم گفت: شاید در این بازی کمی سخت باشد که بخواهیم از جوانان استفاده کنیم اما در ادامه رقابت‌های لیگ حتماً به جوانان میدان خواهیم داد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد اینکه آیا در صورت پیروزی نماد خاصی را برای خودتان در نظر گرفته‌اید گفت: خیلی به این مسائل فکر نمی‌کنم و هدفم این است که بتوانیم سه امتیاز این بازی را کسب کنیم و باعث خوشحالی هواداران شویم.

فکری در مورد اینکه تیمش برای نباختن بازی خواهد کرد گفت: نباختن هم خوب است اما تیم ما آماده رسیدن به پیروزی است. ما خط حمله خوبی داریم و امیدواریم بتوانند با گلزنی زمینه پیروز شدن تیم را فراهم کنند.

وی در مورد ممنوع المصاحبه بودن بازیکنان استقلال از سوی مدیران دو باشگاه گفت: شاید مدیران بازیکنان را ممنوع المصاحبه کرده‌اند تا خودشان حرف بزنند! آن چیز یکه مهم است اینکه ما باید احترام هم را حفظ کنیم. درست است که ما در زمین رقیب هستیم اما بیرون از زمین رفیق هستیم. خیلی از هواداران پرسپولیس رفقای ما هستند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد برتری این تیم در خط حمله و احتمال بازی تهاجمی گفت: تلاش‌مان را می‌کنیم که بازی منطقی انجام دهیم. به بازیکنان تاکید کرده‌ام که گول موقعیت در جدول را نخورند و مغرور نشوند. دربی برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و تلاش می‌کنیم که بازی را کنترل کنیم و در دقایق آخر بازی را به سود خودمان تمام کنیم.

وی در مورد دور شدن بازیکنان از فضای مجازی گفت: خدا را شکر در هفته گذشته چیزی که من از بازیکنان می‌خواستم انجام شده است و تمرینات بانشاطی را برگزار کرده‌اند و امیدوارم که فردا هم روز خوب بازیکنان استقلال باشد.

محمود فکری در پایان گفت: هر تجربه‌ای که در این مدت به دست آوردم را سعی کردم به بازیکنان منتقل کنم. امشب و فردا هم این تجارب را انتقال خواهم داد. امیدوارم جام‌هایی را که به عنوان بازیکن و مربی برای استقلال آوردم این بار هم در فصل بیستم لیگ برای این تیم تکرار کنم.