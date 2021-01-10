فعال شدن سامانه چک صیاد در اپلیکیشن ۷۲۴

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دسترسی به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن ۷۲۴، بسیار ساده است. ۷۲۴ جز اولین اپلیکیشن‌های پرداختی کشور است که با راه‌اندازی گزینه «سامانه صیاد»، ضمن تنوع گزینه‌های خدماتی خود، این فرصت را برای کاربران فراهم کرده که در ۲۴ ساعت شبانه‌روز، به راحتی و بدون نیاز به مراجعه به بانک اطلاعات دقیق چک را در کمال امنیت اعتبارسنجی کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود، به شهروندان توصیه کرده که از اپلیکیشن‌های مورد تأیید شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) استفاده کنند؛ و اپلیکیشن ۷۲۴، یکی از معتبرترین اپلیکیشن‌های پرداختی کشور، در صدر این فهرست نشسته است.

کاربران اپلیکیشن ۷۲۴ به سادگی می‌توانند اطلاعات استعلام چک را بدون مراجعه به بانک و تنها با لمس گزینه «سامانه صیاد» در اپلیکیشن به دست آورند. طبق برنامه جدید بانک‌مرکزی و تغییرات قانون چک، ثبت اطلاعات مربوط به چک‌های صادره و استعلام وضعیت آن‌ها در سامانه صیاد مهیاست.

سامانه صدور یکپارچه دسته چک یا همان صیاد، به منظور رفع مشکلات فعلی کاربری چک در تابستان ۱۳۹۸ رونمایی و از همان زمان پیاده‌سازی شد.

کارشناسان معتقدند این برنامه، تحولات مهمی از جمله اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور، استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن، استانداردسازی ابعاد، جانمایی اقلام اطلاعاتی و ویژگی‌های امنیتی برگه چک را به ارمغان می‌آورد.

البته چک‌های قدیمی مشمول فرآیند فعلی نمی‌شود، اما چک‌های جدیدی که از ۲۰ دی ماه در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد به مرور باید وارد چرخه این اصلاحات شوند.

به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، به دلیل نیاز به آموزش و آشنایی مردم با روند کار در سامانه صیاد، این دوره فعلاً آزمایشی و استفاده از سامانه صیاد داوطلبانه است.

در سامانه استعلام چک «صیاد» اپلیکیشن ۷۲۴ هم امکان ثبت چک توسط صادرکننده (با ثبت اطلاعات چک مانند مبلغ، تاریخ وصول، شرح چک، کد ملی دریافت‌کننده)، قابلیت استعلام وضعیت چک صادر شده توسط دریافت‌کننده، امکان ثبت تأیید یا رد چک توسط دریافت‌کننده چک، امکان انتقال چک به دریافت‌کننده ثالث و گزینه استعلام وضعیت چک توسط صادرکننده پیش‌بینی شده است.

خرید شارژ، خرید بسته‌های اینترنتی، کارت به کارت، پرداخت قبض، پرداخت از طریق QR و کیف پول الکترونیکی تنها بخشی از ویژگی‌های ۷۲۴ است؛ و خوب است که بدانید، شما برای تراکنش‌هایتان در ۷۲۴، نه تنها امتیاز دریافت می‌کنید، بلکه بعد از هر تراکنش می‌توانید با چرخاندن گردونه شانس، هزاران جایزه ببرید! همه اینها فقط بخشی از امکانات و ویژگی‌های اپلیکیشن ۷۲۴ است که به سادگی خیال شما را از همه خدمات پرداختی راحت می‌کند.

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