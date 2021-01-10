خسارت ۶۸۰ میلیارد ریالی سرمازدگی به محصولات کشاورزی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده همائی در چهارمین جلسه شورای بخش کشاورزی با اشاره به سامانه پرفشارسرد در مناطق جنوبی کشور به خصوص در استان هرمزگان اظهار کرد: متأسفانه طی یک هفته گذشته شاهد خساراتی به لحاظ سرمازدگی محصولات کشاورزی در مناطقی از شرق، شمال و غرب استان بودیم.

وی با بیان اینکه بهره برداران بخش کشاورزی قبل از بروز سرما بایستی محصولات کشاورزان خود را تحت پوشش بیمه قرار می‌دادند، افزود: با هماهنگی‌های انجام شده اکیپ‌های ارزیابی غرامت بیمه‌ای به مناطق اعزام شدند و بررسی‌ها در حال انجام است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ادامه داد: سرمازدگی در مزارع گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل دلمه‌ای در شهرستانهای میناب و بخش مرکزی این شهرستان، مناطقی از بندرعباس، حاجی آباد، پارسیان و رودان اتفاق افتاده است.

باقرزاده همچنین در خصوص غرامت بیمه‌ای اظهارداشت: کشاورزانی که محصولات خود را بیمه کردند ارزیابی غرامت محصولات کشاورزی آنها در حال انجام بوده و چرخه پرداخت غرامت بیمه‌ای برای آنها طی می‌شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کشاورزان با توجه به سرمازدگی با کاهش عملکرد مواجه می‌شوند که ما امیدواریم محصولاتی که دچار سرمازدگی شده مجدد به چرخه تولید بازگردد و بایستی تمهیدات لازم در خصوص محافظت از خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی انجام شود.

باقرزاده با بیان اینکه در حال حاضر کاهش دما در استان پایدار است، افزود: مهمترین توصیه تغذیه ایی جهت محصولات کشاورزی محلول پاشی با اسیدهای آمینه همراه با پتاسیم است.

وی همچنین استفاده از وسایل گرمایشی، آبیاری بارانی، آبیاری سطحی، پوشش درختان و استفاده از مه پاش را از روش‌های مقابله با سرمازدگی محصولات کشاورزی اعلام داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: تاکنون یکهزار و ۷۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان از سرما آسیب دیده است که خسارت مالی به کشاورزان استان بیش از ۶۸۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

باقرزده تصریح کرد: ارزیابی از مزارع خسارت دیده کشاورزی توسط جهادکشاورزی انجام می‌شود و نتیجه به مدیریت بحران استانداری و در نهایت وزارت کشور ارسال می‌شود تا بعد از دریافت مصوبه هیأت دولت اعتبارات لازم برای خسارت سرمازدگی محصوات کشاورزی تخصیص یابد.