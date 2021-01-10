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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۳۰

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد:

کشت انتظاری نخود در سطح ۲۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

کشت انتظاری نخود در سطح ۲۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

خرم‌آباد- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از کشت انتظاری نخود در سطح ۲۵۰۰ هکتار از اراضی خبر داد و گفت: با این روش امکان برداشت مکانیزه و افزایش عملکرد محصول فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد طهماسبی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سطح زیر کشت نخود در لرستان ۸۰ هزار هکتار است، اظهار داشت: در راستای افزایش تولید محصول نخود، ۲۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به صورت انتظاری کشت می‌شود.

وی با بیان اینکه کشت نخود انتظاری پا بلند باعث می‌شود هم عملکرد بهتری نسبت به کشت بهاره داشته باشیم و هم بتوانیم با کشت ارقام اصلاح شده برداشت مکانیزه داشته باشیم، تصریح کرد: در نخود معمولی عملکرد برداشت ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلو در هکتار است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر اینکه در روش کشت نخود انتظاری که در اواخر پاییز و اوایل زمستان انجام می‌شود، عملکرد برداشت محصول به ۱۲۰۰ کیلو در هکتار افزایش می‌یابد، افزود: همچنین برداشت محصول نیز به وسیله کمباین خواهد بود.

کد مطلب 5118672

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