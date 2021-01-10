۱۱ بیمار کرونایی با شرایط بحرانی درچهارمحال وبختیاری بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار بیماران کرونا در بیست و یکمین روز از دیماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۴ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته‌اند که از این تعداد ۳۰ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

وی گفت: طی ٢۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست شش مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: هم اکنون ۸۳ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۵۳ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی تاکیدکرد: طی ۲۴ ساعت گذشته یک مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به ۷۲۶ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: هم اکنون ١١ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.