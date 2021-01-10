به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اصلاحات و شغل محل های جدید مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کشور سال ۱۳۹۹ مهلت ثبت نام در این آزمون تا پایان روز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۹۹ تمدید شد.

آن دسته از متقاضیانی که تا ۲۱ دی ماه ۹۹ برای ثبت نام اقدام نکرده تا پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۹۹ فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. همچنین امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد شده است و متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند، می توانند در صورت تمایل تا پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۹۹ فوق، نسبت به ویرایش کد رشته محل انتخابی خود اقدام کنند.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات اطلاعیه، به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مهلت اعلام شده به هیچ وجه قابل تمدید نیست و متقاضیان باید در زمان تعیین شده در آزمون ثبت نام کنند.

اصلاحات مربوط به شرایط اختصاصی شغل محل ها در اطلاعیه سازمان سنجش درج شده است.