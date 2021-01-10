«مامان ها» به قسمت پنجاهم رسید/ بررسی نقش پدران در تربیت فرزندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه «مامان ها» امروز یکشنبه ۲۱ دی به پنجاهمین قسمت رسیده است و درباره نقش پدران در تربیت فرزند گفتگو می کند.

این برنامه که از ابتدای آبان ماه پخش خود را به تهیه کنندگی مجتبی حسینی آغاز کرد به مباحث مختلفی در حوزه تربیت فرزندان دهه ۹۰ پرداخت.

منصوره مصطفی زاده کارشناس کتاب های کودک است که در این برنامه نقش مجری و میزبان را بر عهده دارد و سید میلاد ناظمی و سعید ابراهیمی سردبیر و کارگردانی برنامه هستند.

شاید مسئولیت پدران در تربیت فرزند و وظایفی که در دهه های قبل، بیشتر در بیرون از خانه تعریف می شد در سال های اخیر تغییرات زیادی پیدا کرده باشد. امروز نقش های داخل و بیرون خانه دیگر قابل تفکیک از یکدیگر نیست و پدر و مادر در کنار هم فرزندان شان را بزرگ می کنند پس لازم است اگرنه به اندازه مادران که حداقل به صورت درک و دریافتی مشترک پدران هم در امر تربیتی فرزندان سهیم باشند.

برنامه امروز «مامان ها» هم به نقش پدران در تربیت فرزند می پردازد و اینکه چطور می توانند در کمک به مادران تعامل سازنده ای ایجاد کنند. امروز چند مادر به برنامه دعوت می شوند و از خواسته های خود و کمک هایی که همسران شان می توانند نسبت به آنها داشته باشند می گویند. همچنین هر یک از مادران از تجربه های خود در سهیم شدن یا نشدن همسرش در تربیت کودکان حرف می زند.

پیش از این هم یکی از انتقادات به برنامه همین بود که صرفا به نقش مادران پرداخته است و حالا این برنامه قرار است از ضرورت تعامل پدران در امر تربیت و حضورشان در خانواده بگوید.

این برنامه امروز ۲۱ دی ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه سه سیما می رود.